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Венедиктова выступит по делу Медведчука: "Свобода слова Савика Шустера"

14 мая, 16:12

Сергей Мартынец

Гости студии обсудят реакцию Владимира Путина на обвинения против своего кума

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят главную информационную бомбу недели – подозрение народного депутата Виктора Медведчука в государственной измене.

Эксклюзивно в студии генеральный прокурор Украины прокомментирует детали дела против Виктора Медведчука о государственной измене.

Также чиновники и политики будут разбираться, как отреагирует президент РФ Владимир Путин на обвинения против своего кума, много ли в Украине российской агентуры и против кого будут следующие санкции СНБО.

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Гостям программы станут:

Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!

Как сообщали новости "Сегодня", 13 мая Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, хотя прокуроры просили арест с возможностью внесения залога в 300 млн грн. Мы проанализировали вместе с экспертами ошибки следствия в деле Медведчука.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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