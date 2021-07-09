Ведущий "Украина 24" Сергей Никифоров стал новым пресс-секретарем Зеленского

Сергей Никифоров. Фото: instagram.com/sergii.nykyforov

Пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского официально стал ведущий общенационального телеканала "Украина 24" Сергей Никифоров.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса главы государства.

Новостная Группа Украина заявляет, что отныне Сергей Никифоров не работает ведущим информационного телеканала "Украина 24". Юрий Сугак, главный редактор НГУ, подробно прокомментировал ситуацию:

"НГУ – это лучшая информационная команда, которая самостоятельно привлекает и готовит профессиональные кадры, даря возможность развивать телевизионную карьеру. Примером великолепной реализации таланта можно назвать журналистский путь Сергея Никифорова. Он был журналистом новостей "Сегодня", работал в сфере международных новостей, и как специальный корреспондент освещал события, первые минуты после победы Владимира Зеленского, первые интервью нового президента Украины – эти эмоции зрители телеканала "Украина" получали благодаря работе Сергея в штабе тогда еще кандидата Зеленского. Также Сергей присоединился в качестве ведущего к телеканалу "Украина 24" еще на этапе его создания, и, безусловно, в составе новостной команды внес вклад в достижение нашего информационного лидерства. Теперь Сергей – пресс-секретарь президента. А для нас это приятная новость и признание высокого уровня профессионализма нашей информационной редакции. Мы благодарны Сергею за общий профессиональный путь и искренне будем радоваться его успехам. Несмотря на то, что он работал с нами, мы и в дальнейшем объективно будем освещать действия членов команды президента Украины, в том числе и Сергея. Это наш долг", – сказал он.

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Сергей Никифоров закончил факультет журналистики Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. В начале карьеры работал на телеканалах "К-1" и "24". По семейным обстоятельствам вынужден был вернуться в Кривой Рог, где устроился на местный канал "Рудана".

Сергей Никифоров. Фото: instagram.com/sergii.nykyforov

С 2007 года Сергей перешел на "Первый национальный". Позже свой международный опыт журналист получил в украинской редакции европейского телеканала Euronews в Лионе.

Напомним, что длительное время Сергей Никифоров был журналистом новостей "Сегодня". При запуске общенационального телеканала "Украина 24" он присоединился к информационной команде как ведущий новостей, и также вел утреннюю программу "Утро чемпионов" с известной телеведущей Талой Калатай.

"Сейчас со мной происходит именно то, что называют "выйти из зоны комфорта". Я изменил понятную мне работу, удобный график и спокойную жизнь на большое приключение со многими неизвестными. Признаюсь, немного страшно. Но запрыгиваю во все это головой вперед. И, как вознаграждение за риск, ожидаю получить уникальный опыт", – сказал Сергей.

Напомним, в мае стало известно, что его предшественница Юлия Мендель написала заявление на увольнение с должности пресс-секретаря президента. Вот только далеко она не ушла. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказывал о новой должности Мендель.