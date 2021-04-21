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В списке 13 человек и 95 компаний: Зеленский утвердил решение СНБО о санкциях

21 апреля, 23:33

Юлия Ляхова

Президент ввел в действие решение СНБО, из 95 подсанкционных компаний две зарегистрированы в России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 13 граждан и 95 компаний. Указ вступает в силу со дня публикации.

Об этом говорится на сайте президента.

Под санкции на три года попали:

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Также отмечается, что из 95 подсанкционных компаний две зарегистрированы в России.

Как сообщали новости "Сегодня", были введены санкции и в отношении 79 компаний, в том числе и российских.

Так, в черный список попало и федеральное агентство "Россотрудничество". В Кремле нервно отреагировали на это решение Зеленского.

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СНБО санкции Владимир Зеленский

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