В списке 13 человек и 95 компаний: Зеленский утвердил решение СНБО о санкциях

Президент ввел в действие решение СНБО, из 95 подсанкционных компаний две зарегистрированы в России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 13 граждан и 95 компаний. Указ вступает в силу со дня публикации.

Об этом говорится на сайте президента.

Под санкции на три года попали:

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Араик Амирханян;

Сеяр Куршутов;

Александр Черепинский;

Эдуард Кукоба;

Олег Доронин;

Тигран Мелконян;

Владимир Полусыток;

Денис Аминев;

Сергей Сердюк;

Михаил Грибанов;

Андрей Попов;

Олег Богданов;

Юрий Дворак.

Также отмечается, что из 95 подсанкционных компаний две зарегистрированы в России.

Как сообщали новости "Сегодня", были введены санкции и в отношении 79 компаний, в том числе и российских.

Так, в черный список попало и федеральное агентство "Россотрудничество". В Кремле нервно отреагировали на это решение Зеленского.