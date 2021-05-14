В Раду поступило представление об отставке Степанова, но министр все опровергает

В Верховную Раду поступило представление от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова

Об этом написала пресс-секретарь главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова Ольга Туний.

Реклама

Однако сам Степанов в эфире "Украина 24" сказал, что заявление об отставке не писал. В свою очередь он готов говорить с депутатами и выслушать замечания.

Как утверждает нардеп Алексей Гончаренко, главу Минздрава Максима Степанова вынуждают написать заявление на увольнение, однако он отказывается. Этот вопрос будет вынесен на заседании парламентской фракции "Слуга народа" 17 мая. Ранее стало известно, в Раде уже собраны подписи за отставку Степанова.

Также накануне мы сообщали, что два члена украинского правительства – министр экономики Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий – решили сложить полномочия.