В Раде пытались хайпонуть на моей отставке – прощальное заявление Степанова

При этом экс-глава ведомства выразил благодарность людям, которые помогали ему "спасать украинцев в течение этого бурного года"

Степанов сделал заявление после своей отставки / Фото: Facebook

Бывший министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что многие народные депутаты вчера пытались "хайпонуть" на его отставке.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В сессионном зале многие в привычной себе манере снова пытались хайпонуть. Теперь уже на моей отставке. Каждый ведет себя по мере своего воспитания и психоэмоционального состояния", – подчеркнул он.

При этом экс-глава ведомства выразил благодарность людям, которые помогали ему "спасать украинцев в течение этого бурного года" – медикам, волонтерам, команде министерства и президенту.

"Спасибо врачам Борису Тодурову, Ольге Голубовской, Семену Глузману и другим несомненным авторитетам в медицине, медицинским сестрам, общественным организациям, пациентам и просто неравнодушным гражданам за то, что искренне выступали против моего увольнения. Ваша поддержка – лучший индикатор качества", – написал он.

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По словам Степанова, несмотря на то, что его не поддержали в сессионном зале, он получил гораздо больше – поддержку тысяч врачей и простых людей по всей стране.

Также бывший глава Минздрава рассказал о результатах своей работы:

с минимальными потерями преодолели третью волну пандемии;

заключили контракты на 42 млн доз вакцин;

восстанавливали медицинскую отрасль в кризисных условиях фактически с нуля;

почти завершили разработку сертификатов вакцинации.

"Я всегда брал на себя ответственность за принятые решения, большинство из которых сегодня приносят пользу людям и работают на государство. Это был тяжелый год и тернистый путь. Завершение одного этапа означает начало другого", – резюмировал Степанов.

Напомним, ранее экс-министр заявил, что в Украине медицину систематически уничтожали последние 30 лет. И сегодня ситуация не улучшается.