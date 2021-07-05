В Раде хотят вернуть Бандере и Шухевичу звания Героев Украины

Степан Бандера и Роман Шухевич. Коллаж "Сегодня"
В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления №5721, в котором предлагают присвоить звание Героя Украины Тарасу Бульбе-Боровце и вернуть его Степану Бандере и Роману Шухевичу.
Проект закона опубликовали на сайте ВР.
Законопроект составили в рамках подготовки к 80-летию создания Украинской Повстанческой Армии.
В третьем пункте документа говорится: "Рекомендовать Президенту Украины присвоить звание Герой Украины Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть звание Герой Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу".
Инициаторами документа стали парламентарии от фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос", члены депутатских групп "Доверие", "За будущее" и внефракционные парламентарии.
Роман Шухевич – главнокомандующий Украинской повстанческой армии, член галицкого краевого провода Организации украинских националистов.
Степан Бандера был одним из руководителей ОУН, а впоследствии возглавил Организацию украинских националистов.
Тарас Бульба-Боровец – деятель украинского повстанческого движения времен Второй мировой войны, основатель УПА "Полесская Сечь".
Напомним, ранее в Киеве прошло традиционное факельное шествие к 112-му дню рождения лидера ОУН Степана Бандеры.
Также президент Владимир Зеленский рассказывал о своем отношении к Бандере. При этом он вспомнил самого известного украинского гетмана, а также первого президента независимой Украины.
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