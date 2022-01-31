В ответ на угрозы России Рада переименует село

1 февраля Рада возвращается к работе / Фото: Коллаж: Сегодня

1 февраля откроется очередная сессия Верховной Рады. Депутаты проведут пленарное заседание, во время которого будет рассмотрен ряд вопросов. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

"Российская армия у наших границ, идет новая волна коронавируса, а Верховная Рада на завтрашнем заседании не будет рассматривать ни одного серьезного законопроекта", – написал он.

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Что рассмотрят

переименование села

премии для лучших участников ЗНО;

ратификацию сделок;

создание шести временных следственных комиссий.

В частности, будет рассмотрен вопрос переименования села Ленинка, которое находится в Винницкой области. Предлагается новое название – "Приветное".

Из-за того, что многие народные депутаты заболели коронавирусом, для них предусмотрели возможность дистанционного участия через Zoom.

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Рада ушла на карантин

27 января Верховная Рада из-за вспышки коронавируса приняла решение перенести пленарные заседания на середину февраля. Из-за обострения эпидемической ситуации после открытия новой сессии – 1 февраля – состоится пленарное заседание, а 2, 3 и 4 февраля, а также 7-11 февраля, народные депутаты будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях

Во сколько обходится украинцам содержание депутатов

На зарплаты для народных депутатов из бюджета было выделено более 202 млн грн. Месяц работы парламентариев в 2021 году стоил украинцам 18,3 млн грн.

Чтобы быть в курсе всех новостей, Рада оформила подписку на периодические печатные издания за 173 тысячи гривен. А чтобы читать только проверенные газеты, Аппарат потратился на разработку технического задания на комплексную информационную систему мониторинга и анализа СМИ и социальных сетей.

Угроза вторжения

Многие эксперты прогнозирует, что ухудшение ситуации может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах. Примечательно, но в этот период как раз завершатся XXIV зимние Олимпийские игры 2022 в Пекине.

В этот же период Беларусь и Россия проведут совместные военные учения "Союзная решимость-2022" возле границ Украины и Евросоюза. В связи с этим несколько месяцев стягивалось вооружение. Учения пройдут в два этапа и завершатся 20 февраля.