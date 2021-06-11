В День независимости Зеленский объявит о перевыборах президента – кто и зачем распространяет лживые слухи

Фото: Офис президента

Среди украинских политиков начал активно распространяться слух, что Владимир Зеленский скоро объявит о проведении досрочных выборов президента. Соответствующее заявление глава государства якобы сделает 24 августа 2021 года, в день 30-летия независимости страны. Мы узнали, зачем оппонентам главы государства понадобилось распространять недостоверную информацию.

Еще пять лет в президентском кресле

Одним из первых, кто анонсировал объявление президента о досрочных выборах, стал бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева. В эфире телеканала "НАШ" экс-чиновник заявил, что Зеленский намерен сделать важное заявление в День независимости. Сами же президентские выборы, по словам Ревы, будут запланированы на осень. "Таким образом Зеленский надеется выиграть себе еще пять лет на президентском посту", – подчеркнул экс-министр.

Политик добавил, что три года, которые остались у Зеленского в президентском кресле, могут ухудшить ситуацию для главы государства. "Социология показывает, что у него есть реальные шансы победить именно сейчас", – объяснил свою точку зрения Рева.

Андрей Рева. Фото: ДС

"Слуга народа" наберет 15% голосов максимум

Народный депутат Александр Дубинский так же назвал такой сценарий развития событий "очень вероятным". "По конституции очередные выборы в парламент состоятся в 2023 году, а в 2024-м – выборы президента, на которые Зеленский придет без большинства, так как, судя по социологии, партия "Слуга народа" наберет 15% голосов максимум", – отметил Дубинский.

Нардеп подчеркнул, что "слуги" ничего не сделали для того, чтобы рейтинг их политической партии вырос, в то же время сделали все для того, чтобы он снизился. "И что, Зеленский выиграет с таким количеством голосов выборы? Никогда! Ему нужны досрочные выборы президента, чтобы быть президентом во время парламентских выборов", – объясняет Дубинский.

Депутат уверен, что сейчас у Зеленского больше шансов переизбраться президентом, чем в 2024 году. Да и конкурентов у него сейчас не много.

"Кто выйдет с ним во второй тур? По действующей социологии – Бойко или Медведчук. Политтехнологи подадут это как борьба проевропейского кандидата против пророссийского", – добавил Дубинский.

Александр Дубинский. Фото: Facebook политика

Для досрочных выборов президента оснований нет

Слухи прокомментировали в Офисе главы государства, отметив, что для проведения досрочных выборов президента нет оснований. Об этом, в частности, заявил замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

"Президент избран. Я не вижу никаких оснований. Избранным президентом всегда будет кто-то недоволен. Это политика", – сказал чиновник.

В то же время Тимошенко добавил, что окончательное решение – именно за Зеленским. "Конечно, решение принимать ему", – резюмировал заместитель главы Офиса президента.

Кирилл Тимошенко

Враждебные политтехнологии: желаемое за действительное

Глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко уверен, что Зеленский не будет организовывать досрочные выборы, а политики, которые распространяют такие слухи – враждебны к действующему президенту и выдают желаемое за действительное.

"Из тех, кто сообщает о якобы планах Зеленского объявить перевыборы, нет ни одного человека из команды президента. Подтверждения от Офиса президента также нет. Это обычный фейк, разработанный политтехнологами", – говорит Фесенко.

Владимир Фесенко. Фото: facebook.com/vladimir.fesenko1

Такого же мнения придерживается и глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

"Любопытно, что у политиков, делающих такие заявления, нет доступа к информации из окружения Зеленского. Такие вбросы создаются для того, чтобы попытаться внести раскол в команду президента, создать дискуссию о том, что Зеленский хочет увеличить себе президентский срок, а также создать иллюзию, что у президента недостаточно знаний и компетенции для полноценной работы", – говорит политконсультант.

Сергей Быков. Фото: Facebook

Досрочные выборы спровоцируют политический кризис

Быков также отметил, что по данным социологических опросов Зеленский сегодня лидирует среди возможных кандидатов в президенты и реальных конкурентов у него нет. "Нет никакого смысла сейчас организовывать досрочные выборы. У президента есть четкая программа, которую он планирует выполнить до завершения своей каденции. Вопрос о втором президентском сроке может появиться лишь к концу первого", – подчеркнул эксперт.

Политолог Владимир Фесенко также уверен, что, если бы Зеленский решил организовать сейчас новые выборы президента, он бы их легко выиграл.

"Но надо понимать, что объявление о досрочных выборах общество может воспринять как слабость Зеленского. К тому же, добровольный отказ от должности на время перевыборов – это потеря власти, которая временно переходит к главе Верховной Рады. Такой шаг может сыграть против президента и спровоцировать политический кризис", – говорит политолог.

Владимир Зеленский

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак посоветовал Зеленскому принимать решение, идти ли снова в президенты, уже ближе к концу первого срока.

А замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявил: президент может пойти на второй срок, так как пришел к выводу, что одного президентского срока недостаточно для восстановления страны.