Нет времени: у Зеленского не хотят говорить о втором президентском сроке

Чтобы восстановить страну, одного срока мало, говорит Кирилл Тимошенко

Президент Владимир Зеленский может пойти на второй срок в качестве главы украинского государства, так как пришел к выводу, что одного президентского срока недостаточно для восстановления страны.

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Об этом заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил в интервью программе "Бацман", опубликованном на ее YouTube -канале.

"Если у президента будет такое решение (пойти на второй президентский срок – Ред.), он об этом скажет. Да, на пресс-конференции он действительно сказал, что одного срока мало по объективным причинам, а не потому, что он решил идти на срок. Действительно, чтобы восстановить страну, одного срока мало – это небольшой период, так как его объективно недостаточно. Мы об этом не говорим, потому что у нас на обсуждение второго срока президентских выборов в данный момент нет времени", – сказал Тимошенко.

Он также не исключил, что Зеленский может заявить о том, что досрочно уходит с поста.

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"В любом случае, если президент посчитает нужным уйти, он, наверное, скажет об этом народу. Я пока не вижу такой ситуации сейчас, в принципе, потому что президент действительно открыто хочет сделать страну другой, развитой. Но такого вопроса вообще не стоит", – отметил заместитель руководителя ОПУ.

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Напомним, экс-руководитель Офиса президента Андрей Богдан в интервью Ксении Собчак заявил, что на данный момент у Зеленского существуют шансы на второй президентский срок, но они могут "растаять".

А нынешний глава Офиса президента Андрей Ермак посоветовал Зеленскому принимать решение, идти снова в президенты, уже ближе к концу первого срока.

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