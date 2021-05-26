Ушли два заместителя Степанова: в Кабмине новые увольнения и назначения

/ Фото: Кабинет министров Украины
В Кабинете министров снова перестановки – сегодня правительство назначило и освободило от должностей нескольких чиновников, в том числе утвердило нового главу Кировоградской области. Соответствующие решения были приняты на сегодняшнем заседании.
Кого уволили?
- Шаталову Светлану Николаевну с должности заместителя министра здравоохранения Украины (по собственному желанию).
- Иващенко Игоря Анатольевича с должности заместителя министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции.
- Свирина Вадима Владимировича с должности заместителя председателя Государственной аудиторской службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
- Антоненко Леонида Васильевича с должности первого заместителя главы Фонда государственного имущества Украины.
Кого назначили и куда?
- Высоцкого Тараса Николаевича первым заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины.
- Алюшину Наталию Александровну председателем Национального агентства Украины по вопросам государственной службы.
- Шевчука Дмитрия Павловича заместителем председателя Государственной аудиторской службы по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации.
- Кудина Дениса Игоревича первым заместителем председателя Фонда государственного имущества.
- Антоненко Леонида Васильевича заместителем председателя Фонда государственного имущества.
- Колийнык Екатерину Юрьевну заместителем главы Фонда государственного имущества.
Кабмин согласовал назначение
- Черной Марии Владимировны главой Кировоградской областной государственной администрации (в апреле был уволен глава ОГА).
- Корикова Олега Николаевича первым заместителем главы государственной инспекции ядерного регулирования.
- Калениченко Наталью Григорьевну заместителем главы Государственной налоговой службы по цифровому развитию, цифровой трансформации и цифровизации.
- Банькова Александра Сергеевича государственным секретарем Министерства иностранных дел.
Как сообщали новости "Сегодня", недавно Верховная Рада назначила министров экономики, инфраструктуры и здравоохранения.
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