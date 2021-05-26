Ушли два заместителя Степанова: в Кабмине новые увольнения и назначения

Правительство также согласовало назначение нового главы Кировоградской области – теперь дело за Зеленским

/ Фото: Кабинет министров Украины

В Кабинете министров снова перестановки – сегодня правительство назначило и освободило от должностей нескольких чиновников, в том числе утвердило нового главу Кировоградской области. Соответствующие решения были приняты на сегодняшнем заседании.

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Кого уволили?

Шаталову Светлану Николаевну с должности заместителя министра здравоохранения Украины (по собственному желанию). Иващенко Игоря Анатольевича с должности заместителя министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции. Свирина Вадима Владимировича с должности заместителя председателя Государственной аудиторской службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Антоненко Леонида Васильевича с должности первого заместителя главы Фонда государственного имущества Украины.

Кого назначили и куда?

Высоцкого Тараса Николаевича первым заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины.

первым заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины. Алюшину Наталию Александровну председателем Национального агентства Украины по вопросам государственной службы.

председателем Национального агентства Украины по вопросам государственной службы. Шевчука Дмитрия Павловича заместителем председателя Государственной аудиторской службы по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации.

заместителем председателя Государственной аудиторской службы по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации. Кудина Дениса Игоревича первым заместителем председателя Фонда государственного имущества.

первым заместителем председателя Фонда государственного имущества. Антоненко Леонида Васильевича заместителем председателя Фонда государственного имущества.

заместителем председателя Фонда государственного имущества. Колийнык Екатерину Юрьевну заместителем главы Фонда государственного имущества.

Кабмин согласовал назначение

Черной Марии Владимировны главой Кировоградской областной государственной администрации ( в апреле был уволен глава ОГА ).

главой Кировоградской областной государственной администрации ( ). Корикова Олега Николаевича первым заместителем главы государственной инспекции ядерного регулирования.

первым заместителем главы государственной инспекции ядерного регулирования. Калениченко Наталью Григорьевну заместителем главы Государственной налоговой службы по цифровому развитию, цифровой трансформации и цифровизации.

заместителем главы Государственной налоговой службы по цифровому развитию, цифровой трансформации и цифровизации. Банькова Александра Сергеевича государственным секретарем Министерства иностранных дел.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Верховная Рада назначила министров экономики, инфраструктуры и здравоохранения.