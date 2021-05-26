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Ушли два заместителя Степанова: в Кабмине новые увольнения и назначения

26 мая, 15:42

Сергей Мартынец

Правительство также согласовало назначение нового главы Кировоградской области – теперь дело за Зеленским

/ Фото: Кабинет министров Украины

В Кабинете министров снова перестановки – сегодня правительство назначило и освободило от должностей нескольких чиновников, в том числе утвердило нового главу Кировоградской области. Соответствующие решения были приняты на сегодняшнем заседании.

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Кого уволили?

  1. Шаталову Светлану Николаевну с должности заместителя министра здравоохранения Украины (по собственному желанию).
  2. Иващенко Игоря Анатольевича с должности заместителя министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции.
  3. Свирина Вадима Владимировича с должности заместителя председателя Государственной аудиторской службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
  4. Антоненко Леонида Васильевича с должности первого заместителя главы Фонда государственного имущества Украины.

Кого назначили и куда?

Кабмин согласовал назначение

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Верховная Рада назначила министров экономики, инфраструктуры и здравоохранения.

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Источник: Сегодня

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