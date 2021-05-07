Украину не позвали на саммит НАТО? Вице-премьер Стефанишина опровергла фейк

В соцсетях пишут, будто нашу страну не хотят видеть на предстоящей встрече Североатлантического Альянса – насколько это может быть правдой

Вице-премьер Ольга Стефанишина

В соцсетях пишут, что, если украинский вопрос и будут обсуждать на предстоящем саммите НАТО, то без Украины. Якобы представителей нашей страны не позвали на встречу стран-членов Альянса.

Сайт "Сегодня" разбирается, насколько это может быть правдой и что по этому поводу говорят в правительстве.

Что произошло?

Ссылаясь на собственных "инсайдеров", журналист Игорь Соловей сообщил, что, согласно программе июньского саммита НАТО, Украину на него не пригласят.

"Решение принято послами НАТО на их последнем заседании ", – пишет Соловей в Telegram.

Якобы такое решение было принято, потому что у Украины уже почти два года нет посла при НАТО.

Компетентность своих источников Соловей не уточняет.

Реакция Кабмина

Эта информация не осталась незамеченной в украинском правительстве – вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина опровергла это в своем Facebook.

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По ее словам, подобные заявления являются фейковыми – на сегодняшний день определена только дата саммита. Повестка встречи все еще остается несогласованной.

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Кроме того, формат участия в саммите партнеров Альянса, в том числе Украины, определяется в двустороннем диалоге, утверждает Стефанишина. По ее словам, "рано окончательно говорить о результатах", поскольку эта работа продолжается.

"Интенсивность диалога Украина-НАТО будет оставаться высокой. Сейчас работаем над расширением сотрудничества по конкретным направлениям в рамках Партнерства расширенных возможностей", – добавила вице-премьер.

Она напомнила о своем предстоящем визите в Брюссель 17-18 мая, где она поднимет "все важные вопросы взаимодействия Украина-НАТО".

Напомним, ранее в этом месяце президент Польши Анджей Дуда заверил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в том, что на будущем саммите будет поднят вопрос вступления Украины в НАТО.

Видео: Сегодня