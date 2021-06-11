Украина получит еще 500 тысяч доз вакцины после звонка Зеленского

Президент обсудил с премьером Дании Метте Фредериксен проблемы Украины и рассказал об угрозах, которые исходят от России

Метте Фредериксен пообещала помочь Украине с вакцинацией от коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"

В преддверии саммита НАТО президент Владимир Зеленский созвонился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, которая выразила готовность поделиться вакцинами от коронавируса.

Об этом сообщили в Офисе президента.

"Метте Фредериксен рассказала президенту, что Дания готова поставить в Украину 500 тыс. доз вакцины против COVID-19", – говорится в заявлении, опубликованном 11 июня.

Не исключено, что это может быть препарат от AstraZeneca, которую запретили использовать в Дании.

Зеленский в свою очередь, проинформировал собеседницу о том, что ситуация на границе Украины остается напряженной, поскольку Россия отвела только часть своих войск и тяжелого вооружения из оккупированного Крыма и прилегающих районов.

Кроме того, глава государства выразил Фредериксен благодарность за твердую поддержку Данией суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул важность сохранения международного давления на Россию для достижения реального прогресса в мирном урегулировании на Донбассе.

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Также поднимался вопрос взаимодействия по поддержке евроатлантических и евроинтеграционных устремлений Украины.

Еще президент подтвердил приглашение премьер-министру Дании для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины. Но согласилась ли Метте Фредериксен приехать, все еще неизвестно.

Напомним, что перед саммитом НАТО Зеленский переговорил и со многими другими лидерами стран-членов блока. В частности, с президентом США Джо Байденом, который подтвердил поддержку суверенитета Украины.

Кроме того, президент говорил и с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом, который пообещал, что политическая и практическая поддержка Украины продолжится.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: