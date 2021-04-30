У Зеленского отреагировали на марш в честь дивизии СС "Галичина" в Киеве

Даже малая численность участников и манипуляции организаторов с подачей заявки на проведение марша дивизии СС "Галичина" в Киеве не могут быть основанием для того, чтобы даже попытаться оправдать эту ситуацию.

Об этом заявила пресс-служба Офиса президента.

На Банковой категорически осуждают любые проявления пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, и попытки пересмотреть правду о Второй мировой войне.

"Не было и не могло быть никакого украинского интереса в том, что нацисты пытались использовать людей на захваченных территориях ради своих целей. Разгром нацизма был победой для нашего народа. Украинцы вместе с другими народами завоевали право на жизнь", – говорится в заявлении Офиса президента.

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Напомним, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что проведение в Киеве марша в честь создания дивизии СС "Галичина" вредит имиджу Украины как внутри, так и за рубежом.

Также сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины осудило марш памяти дивизии СС "Галичина" в центре Киева. Дипломаты напомнили, что в Украине запрещена пропаганда тоталитарных режимов, в том числе национал-социализма, и что 8 мая в Украине почтут память миллионов украинцев и представителей других народов, погибших от рук нацистов.