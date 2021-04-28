Мифы и правда об СС "Галичина" – что каждому важно знать о параде вышиванок в Киеве 28 апреля

"Сегодня" собрал и проверил исторические факты, которые помогут разобраться в том, кем были украинские добровольцы, воевавшие в армии Гитлера, в честь которых в Киеве пройдет марш

В Киеве планируется марш в честь 78-й годовщины создания Украинской дивизии сечевых стрельцов "Галичина". Эта дивизия, воевавшая во Второй мировой войне на стороне Гитлера, более известна как 14-я гренадерская дивизия войск СС "Галичина".

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Для Киева такое непривычно. Но память ветеранов СС "Галичина" поминают весной в ряде регионов Западной Украины. Это многих шокирует. СС "Галичина" связана с преступлениями нацизма.

Кстати, какую именно дату отмечают в эти дни? 25 апреля 1945 года СС "Галичина" была преобразована в 1 Украинскую дивизию Украинской народной армии. Командовать ей стал украинский генерал – Павло Шандрук. Действие имело скорее символический смысл – шаг к независимой Украине. Отмечают вот это.

"Марш величия духа" в память СС "Галичина" во Львове в 2018 году. Фото: УНИАН

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Мы собрали мифы и правду о дивизии СС "Галичина". Полезно знать всем, кто спорит, допустимо ли такое мероприятие в украинской столице.

СС в данном случае означает "Січові стрільці"

Неправда! Полное название дивизии на немецком языке – 14 Division Grenadiere der Waffen-SS "Galizien". То есть, 14-я гренадерская дивизия Ваффен-СС "Галичина". Никаких тебе стрельцов.

Существовала в 1943 – 1945. Комплектовалась преимущественно из жителей Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской областей.

Дивизия 5 раз меняла название. С 25 апреля 1945 года она стала называться Первой Украинской дивизией Украинской национальной армии. В этом качестве просуществовала 13 дней, после чего сдалась в плен англичанам.

Не являются настоящим СС

А это правда! СС – на нем. SS – то есть, Schutzstaffeln – "отряды охраны", изначально были военизированными формированиями партии Гитлера – НСДАП. Впоследствии СС превратился в своего рода тайный орден Третьего Рейха. Там даже были свои полумистические ритуалы. Состояли в СС исключительно "истинные арийцы". Украинцы не могли бы туда попасть.

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Галичина – это была дивизия "войск СС". Понимается это так: у СС были свои войска. Они участвовали в военных действиях. В Третьем Рейхе было 42 такие дивизии. Некоторые из них формировались не из немцев. Например:

13 горная дивизия СС "Ханджар" состояла, в основном, из хорватов.

23 дивизия "Кама" – их хорватов и боснийцев-мусульман.

25 дивизия – "Гуняди" – из венгров.

Были также албанская, норвежская, бельгийская, румынская дивизии.

Но руководство дивизиями осуществляли исключительно немецкие офицеры из числа настоящего СС. Единственное исключение – 33 гренадерская дивизия СС, состоявшая из французов. Ей командовал француз – Эдгар Пюо. Но он тоже был членом СС.

Была украинской дивизией

Почти правда. Германия заигрывала с жителями Западной Украины, рассчитывая на то, что это предотвратит партизанские действия против сил Вермахта. Обещала независимость Украины. После оккупации большая часть территории нашей страны вошла в так называемый рейхскомиссариат "Украина". Но между рейхскомиссариатом и независимой Украиной разница огромная.

То же самое касается СС "Галичина". Обещали создать украинскую дивизию. И немного ее под таковую загримировали. На флаге дивизии – был герб Украины. На шевроне у военнослужащих – золотой лев, вставший на дыбы, на голубом фоне. Тут явное сходство с гербом Львова.

Но дивизией все так же управляли офицеры СС. И хотя рядовой и младший командный состав состоял, в основном, из украинцев, их даже было запрещено так называть. Назывались они "галичанами".

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Шеврон СС "Галичина" схож с гербом Львова. Фото: Wikipedia

Состояла из изменников и предателей Украины

Неправда! Так говорят те, кто не знаком с историей. На Западной Украине тогда было распространено представление, что Сталин и Гитлер во время Второй ослабят друг друга. И это даст шанс Украине обрести независимость.

Так считали все идеологи независимости, включая Мельника и Бандеру. Существовала Украинская повстанческая армия (УПА), которая вела партизанские действия и против войск СССР, и против немцев – за независимость. Часть тех, кто верил в шанс Украины получить независимость, шли в УПА, а часть – в СС "Галичина".

Добровольцы СС "Галичина" встречают генерал-губернатора оккупированной Польши Ганса Франка у церкви города Санок. 1943. Фото: Wikipedia В тренде Онлайн-дискуссия КБФ: уникальные шансы партнерства Украины и США

Украинцы записывались в "Галичину", потому что разделяли нацистские взгляды

Неправда! Просто многие не верили, что УПА сможет чего-то добиться.

УПА имела слабое вооружение, плохую подготовку. Это были партизаны в классическом смысле, сражавшиеся тем, что под руку попадется.

Те, кто шел в "Галичину", рассчитывали получить боевую подготовку и опыт. Также надеялись, что у них будет шанс воспользоваться оружием Вермахта.

В СС "Галичина" были артиллерийские и танковые подразделения. Можно предположить, что там были и люди, разделявшие нацистскую идеологию. Хотя это странно – ведь украинцев нацисты к высшим расам не относили.

Агитационный плакат с призывом вступать в дивизию "Галичина", 1943 год. Фото: Wikipedia

Воевали только за Украину и защищали украинцев

Неправда! Воевали, где прикажут. А именно:

участвовали в подавлении Варшавского восстания (август-октябрь, 1944);

вели действия против партизан в Югославии (январь, 1945);

воевали в Словакии (конец 1944).

Не осуждены Нюрнбергским трибуналом

Неправда! Решения Нюрнбергского трибунала непосредственно по СС "Галичина" нет. Более того, в логике Нюрнберга было осуждать конкретных людей, а не подразделения или организации Рейха.

Однако именно по СС, включая ваффен-СС, есть определение Нюрнберга, где объявлены преступниками все, кто имел отношения к этим организациям. Исключение – те, кто был призван на службу и отказаться не мог.

Поскольку СС "Галичина" набиралась из добровольцев, все они являются преступниками по решению Нюрнбергского трибунала. Это факт не удастся оспорить.

При этом почти никто из украинцев, состоявших в "Галичине", не был осужден за военные преступления. И это правда. Дивизия сдалась англичанам 8 мая 1945. Бойцов "Галичины" поместили в лагерь в городе Римини (Италия). Статус, который они имели – "сдавшийся вражеский персонал" (а не "военнопленные")

Последний командир СС "Галичина" (уже тогда называлась 1 дивизия УНА) – генерал-лейтенант Павло Шандрук - был освобожден без всяких претензий. До 1948 года жил в Германии, затем переехал в США.

В 2013 году болельщики ФК "Карпаты" вывесили на трибунах баннер в честь 70-летия СС "Галичина". За это ФФУ оштрафовало клуб на 150 тыс. грн и распорядилось очередной матч проводить при пустых трибунах – за пропаганду нацизма.

Это тоже, что и УПА

Неправда! УПА не сотрудничала с немцами, вела боевые действия в подполье. Идеолог УПА Степан Бандера в 1941 – 1944 году был заключен немцами в концлагерь Заксенхаузен. История УПА и СС "Галичина" абсолютно не одно и то же.

Возможно, история СС "Галичина" – это пример того, что цель не всегда оправдывает средства. Многие добровольцы СС "Галичина" действительно верили, что борются за независимую Украину. И тем не менее, скомпрометировали себя связью с нацизмом. История ХХ века полна таких вот парадоксов. Возможно, стоит просто перестать жить прошлым. И начать думать о будущем. В этом решение проблем, которые сейчас раскалывают Украину.

Стоит отметить, если "Галичину" в Киеве вспоминают нечасто, но память лидера ОУН Степана Бандеры в столице чествуют регулярно. Напомним, что 1 января в городе состоялось традиционное факельное шествие, посвященное его 112-му дню рождения. Что для вас СС "Галичина" – герои Украины или предатели? Примите участие в опросе "Сегодня".