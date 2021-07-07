У Украины пять вариантов по урегулированию на Донбассе – Данилов

Глава СНБО утверждает, что у украинских властей есть не только упомянутый Зеленским "план Б", но утверждены и другие варианты действий

/ Фото: president.gov.ua

Украинские власти еще в 2019 году утвердили по меньшей мере пять вариантов действий по урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью 24 каналу.

Его заявление прозвучало в ответ на вопрос журналистки, существует ли вообще "мифический план Б" по Донбассу.

"Я могу сказать, что это не только план Б. И это не только то, что касается территорий Донецкой и Луганской областей. В декабре 2019 года, когда в Париже была встреча, на заседании СНБО пять вариантов мы рассматривали. Все пять вариантов были утверждены, сейчас мы работаем по первому варианту", – отметил Данилов.

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Он пояснил, что первый вариант – это политико-дипломатический путь решения конфликта.

"Если мы будем видеть, что он (первый вариант. – Ред.) не срабатывает, тогда будут другие планы", - добавил секретарь СНБО.

Мы также писали, что, по мнению секретаря СНБО, российские паспорта, которые выдаются жителям Донбасса – фактически то же самое, что аусвайсы, которые гитлеровская Германия выдавала на оккупированных территориях во Вторую мировую войну.