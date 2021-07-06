Данилов сравнил паспорта РФ на Донбассе с аусвайсами Гитлера

Владимир Путин и Алексей Данилов / коллаж "Сегодня"

Российские паспорта, которые выдаются жителям Донбасса – фактически то же самое, что так называемые аусвайсы, которые гитлеровская Германия выдавала на оккупированных территориях во Вторую мировую войну.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью 24 каналу.

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Он также напомнил, что на территории ОРДЛО, по его данным, на сегодняшний день роздано около 630 тысяч паспортов РФ.

"Они выдают эти документы – это как Гитлер нападал, то он аусвайсы выдавал для того, чтобы на оккупированных территориях у человека было удостоверение", – заявил Данилов.

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Секретарь СНБО также сравнил ОРДЛО с концлагерем.

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"Фактически – это гетто. Они загородили их: с той стороны они держат границу, и с другой стороны они сделали границу. Это некий как концлагерь сделала Российская Федерация в Донецкой и Луганской области", - отметил он.

По словам Данилова, Украина, к сожалению, не может пока повлиять на сложившуюся с паспортами ситуацию напрямую, но если посмотреть на Минские соглашения, то там нет ничего о выдаче Россией своих "аусвайсов" на оккупированных территориях.

Он добавил, что со временем обязательно будет обратный процес, когда жители оккупированных территорий Донбасса будут сдавать выдаваемые им сейчас российские паспорта.

Напомним, ранее в России заявили, что жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которые ранее получили российские паспорта, смогут принять участие в выборах 2021 года в Государственную думу РФ.

Мы также сообщали, что в Евросоюзе опасаются, что в будущем Москва может использовать паспортизацию для новой агрессии против Украины.

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