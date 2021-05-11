У Медведчука дома обыски: СМИ узнали первые подробности

Коллаж "Сегодня"
В одном из домов народного депутата Виктора Медведчука силовики проводят обыски. Об этом сообщил ZN.UA источник в СБУ.
Изданию стало известно, что речь идет о его доме по улице Монтажников в Киеве. Там политик вместе с женой сейчас живет, пока в основном месте жительства в Пуще-Водице идет капитальный ремонт.
Источник в СБУ сообщил, что там сейчас работает "Альфа" – спецназ взял под контроль территорию, где расположены несколько зданий, обнесенных одним забором.
Отметим, что в декларации Медведчука числится адрес его дома по улице Медвинская, 24, Соломенский район.
Судя по google-карте, этот весь участок задевает и параллельная улица Монтажников под номером 80.
Так выглядит дом по Медвинской.
А так забор со стороны Монтажников с камерами наблюдения.
Как сообщали новости "Сегодня", 9 апреля на Трухановом острове в Киеве прошли обыски в охранной фирме, которую связывают с Медведчуком.
В тот же день стало известно об аресте яхты Медведчука.
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