У Медведчука дома обыски: СМИ узнали первые подробности

Правоохранители серьезно взялись за кума Путина и нагрянули к нему в гости, но с оружием и в масках

Коллаж "Сегодня"

В одном из домов народного депутата Виктора Медведчука силовики проводят обыски. Об этом сообщил ZN.UA источник в СБУ.

Изданию стало известно, что речь идет о его доме по улице Монтажников в Киеве. Там политик вместе с женой сейчас живет, пока в основном месте жительства в Пуще-Водице идет капитальный ремонт.

Источник в СБУ сообщил, что там сейчас работает "Альфа" – спецназ взял под контроль территорию, где расположены несколько зданий, обнесенных одним забором.

Отметим, что в декларации Медведчука числится адрес его дома по улице Медвинская, 24, Соломенский район.

Судя по google-карте, этот весь участок задевает и параллельная улица Монтажников под номером 80.

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Так выглядит дом по Медвинской.

А так забор со стороны Монтажников с камерами наблюдения.

Как сообщали новости "Сегодня", 9 апреля на Трухановом острове в Киеве прошли обыски в охранной фирме, которую связывают с Медведчуком.

В тот же день стало известно об аресте яхты Медведчука.