Тупицкому все сошло с рук: как отреагировали в НАПК на решение суда

Именно антикоррупционеры выписали аж три протокола Тупицкому об административных правонарушениях

Александр Тупицкий. Фото: КСУ

Качественное рассмотрение дел в отношении украинских топ-чиновников может обеспечить только Высший антикоррупционный суд. Так прокомментировал закрытие дела против экс-главы КСУ Александра Тупицкого председатель национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков.

Об єтом сообщает пресс-служба ведомства.

Он считает, что необходимо как можно скорее принять закон, который бы решил эту проблему.

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"Закрытие судом производства по Тупицкому – свидетельство того, что качественное рассмотрение административных дел, фигурантами которых являются топ-чиновники, может обеспечить только Высший антикоррупционный суд Украины. Именно неотвратимости наказания для высших чиновников сейчас требуют украинцы. Законопроект, который бы сделал это возможным, должен быть принят как можно быстрее", – сказал Новиков.

В то же время глава НАПК отметил, что сейчас в ВАКС критически мало судей, и для эффективного и быстрого рассмотрения дел состав суда необходимо увеличить.

Как сообщали новости "Сегодня", тем временем в суд уже передали уголовное производство против Тупицкого – его обвиняют в подкупе свидетеля и даче ложных показаний.