Такого никогда не было – Венедиктова гордится делом ПриватБанка

Как заявила генпрокурор, такого в Украине никогда не было и никто не ожидал, что такое может быть

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова гордится делом ПриватБанка, ведь уже есть шесть подозрений.

Об этом она заявила в эфире "Украина 24".

"Я горжусь делом ПриватБанка. Шесть подозрений, пятерым лицам – это топ-менеджмент. Такого никогда не было и никто не ожидал, что такое может быть. Поэтому действительно если брать людей, которые уже привлечены, это и губернатор один, и председатель КСУ, председатель Государственной налоговой службы, есть о чем говорить", – сказала генпрокурор.

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Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении трем бывшим высокопоставленным сотрудникам ПриватБанка по делу о хищении 136 млн грн, среди них был и Дубилет. позже его заподозрили уже в хищении 8 млрд гривен в 2016 году. Дубилет объявлен в розыск в марте 2021-го.

Также по словам НАБУ, бывшему первому заместителю председателя правления ПриватБанка Владимир Яценко была слита информация о запланированном предъявления ему обвинений, "поэтому он пытался выехать из Украины".