Свиная голова в подъезде и воровской "общак". За что могли стрелять в замглавы АРМА

Заместителю главы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами Владимиру Павленко угрожали уже давно

Владимир Павленко / Фото АРМА

В столице подстрелили заместителя главы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) Владимира Павленко. На него напали еще несколько дней назад, но сначала информацию об этом не разглашали. Сейчас он в больнице.

По информации из Сети, нападение произошло вблизи лесополосы. Во время утренней пробежки, около шести часов утра. Стрелок сразу убежал, а раненый мужчина еще смог самостоятельно добраться до своего дома.

В агентстве сообщают: в их сотрудника стреляли сразу несколько неизвестных, и теперь он – в безопасности.

Реклама

Ранее Владимир Павленко уже заявлял о запугивании и давлении на него и его коллег. Так, полгода назад ему оставили на дверях пакет с отрезанной свиной головой, подъезд облили кровью. А еще разбивали стекло в автомобиле.

Напомним, правоохранители расследуют факты завладения денежными средствами в особо крупных размерах сотрудниками АРМА.

http://