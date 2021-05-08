Организаторы призывают приходить на вечеринку в латексе и коже, и не исключают секс по совместному согласию прямо в клубе

Без табу и предрассудков – такой девиз вечеринки в Москве, на которой выступит жена экс-депутата, а ныне члена набсовета "Укрзализныци" Сергея Лещенко Анастасия Топольская.

В Сети опубликованы правила мероприятия. Участников ивента призывают приходить в коже и латексе, а также отмечают – в клубе будет отдельный зал для плотских утех. Также на вечеринке "запрещены гомофобия, трансфобия, расизм, сексизм, фетшейминг, эйджизм и любая другая дискриминация".

Снимать на вечеринке категорически запрещено – на телефонах будут заклеивать камеры при входе.

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"Нет" значит "нет". "Хоровод" – секс-позитивная вечеринка. Не стесняйтесь исследовать свои желания и удовольствия, но помните о принципе согласия и безопасном сексе. Если вы хотите кого-то потрогать или поцеловать, сначала спросите об этом у человека. В зале "Катакомбы" ваш ждем даркрум с множеством укромных уголков, лубрикантами и презервативами. Если вы столкнетесь с харассментом, пожалуйста, обратитесь за помощью к волонтерам", - говорится в сообщении организаторов.

Как известно, поездка Анастасии Топольской в Москву с выступлением возмутила украинских политиков. Против нее призывают ввести персональные санкции, а Лещенко – уволить из набсовета "Укрзализныци".