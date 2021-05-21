Медведчука не отпустили: что решил Апелляционный суд

Медведчука подозревают в государственной измене, но сам он утверждает, что доказательств его вины нет

Виктор Медведчук. Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Печерского суда Киева о круглосуточном домашнем аресте подозреваемого в госизмене народного депутата Виктора Медведчука. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании.

Во время заседания в суд подали заявление около 30 народных депутатов, которые просили взять Медведчука на поруки. Однако судья отказал им в этом и постановил: "Решение Печерского суда оставить без изменения".

Кроме того, суд не удовлетворил и апелляционную жалобу прокуроров. Медведчук остается под домашним арестом.

Напомним, накануне Офис генерального прокурора подал апелляцию на решение Печерского суда – их не устраивала мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Сторона обвинения просила содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн.

Подозреваемый на брифинге после завершения заседания заявил, что стороной обвинения были допущены процессуальные нарушения.

"Я, как и мои адвокаты, недовольны решением суда … На наш взгляд надо было принять решение об отмене избрания в отношении меня меры пресечения. Эта позиция будет продолжать существовать в наших обжалованиях. Но борьба по поводу необоснованности обвинения, которое выдвигается мне, будет продолжаться", – сказал Медведчук.

Как сообщали новости "Сегодня", 13 мая Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, хотя прокуроры просили арест с возможностью внесения залога в 300 млн грн. Как известно, кума Путина подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны – ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Мы проанализировали вместе с экспертами ошибки следствия в деле Медведчука.