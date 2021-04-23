Степан Гавриш: "Ситуация намного хуже, чем в 2014 году"

"С 2008-го по 2011 год я совмесно с заместителем генсека НАТО возглавлял общую рабочую группу Украина-НАТО по военной реформе высокого уровня. В 2008 году мы приехали на самит НАТО в Бухаресте с заявлением о ПДЧ для Украины Все ожидали поистине некоего чуда. Особенно, экс-президент Виктор Ющенко. Но тут вмешался Владимир Путин. Будучи приглашенным на саммит, он прилетел в столицу Румынии. Но не разрешал капитану своего судна совершить посадку в аэропорту Бухареста до тех пор, пока канцлер Германии Ангела Меркель собственноручно не перечеркнула ПДЧ для Украины", предложив вместо него – "особое партнерство". "Нарезая круги" над столицей Румынии, президент России оказал на Меркель жесткое давление и сорвал подписание документа", – рассказывает Степан Гавриш в интервью "Сегодня". У Гавриша много таких историй. Он тесно пересекался с несколькими командами при власти, знаком с их проектами и планами. Мнение и оценки Гавриша связаны с большим опытом.

Степан Гавриш – профессор кафедры криминального права НЮА им. Ярослава Мудрого (1995 – 1998), затем нардеп (1998-2005), вице-спикер ВР. Был представителем Януковича в Верховном суде, а затем – советником президента Ющенко. Первый зам секретаря СНБО в 2008 – 2011.

В апреле текущего года Россия сконцентрировала на границе с Украиной беспрецедентное количество войск. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, действия северного соседа были обусловлены "попыткой Североатлантического альянса "противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья". Недавно ситуация неожиданно изменилась. Сергей Шойгу заявил, что принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах. А также назвал переброску российских войск на южные рубежи РФ "внезапной проверкой".

Означает ли решение российских властей об отводе войск с наших границ, что Украина может вздохнуть с облегчением? А также каких действий нам ждать от России в дальнейшем? Наш корреспондент попросил проанализировать действия Кремля бывшего первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности Украины Степана Гавриша.

Кремль демонстрирует, что может создать "русский мир" силой

- Почти месяц вся наша страна с замиранием сердца ожидала нападения России. Но вчера РФ неожиданно отвела войска от границ Украины. Что происходит, на ваш взгляд?

- Владимир Путин продемонстрировал президенту США Джо Байдену свои военные возможности и теперь желает насладиться его реакцией на совместном саммите "на нейтральной полосе".

А для Украины сейчас главный вопрос: что дальше? Москва может вернуть свои войска к нашим границам в сентябре-октябре текущего года на гиперучениях "Запад-2021".

- Какие цели, на ваш взгляд, преследует Кремль и президент России Владимир Путин? Зачем сначала стягивать войска к нашим границам, а затем отводить их?

- Еще до того, как стать президентом Америки (Байден, в соответствии со стратегией экс-главы Белого дома Обамы. – "Сегодня"), предлагал перезагрузить отношения с Россией. Поэтому Владимир Путин может испытывать иллюзию, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы США и РФ совместно формировали новый механизм контроля за ключевыми мировыми процессами: разрабатывали стратегию мировой стабильности, предотвращения гонки вооружения, военных конфликтов. А также пути выхода из экономического и климатического кризисов.

Конечно, президент России – очень закрытый политик. Как говорится, человек без лица. А его политическая стратегия – проведение спецопераций, которые позволяют ему создать пояс нестабильности вокруг Запада . Поэтому никому еще не удалось составить его цельный психологический портрет. Тем более понять его истинные цели. Но, анализируя последние события, я прихожу к выводу, что он добивается второй Ялтинской конференции. Надеется установить новый глобальный порядок на условиях Кремля. На мой взгляд, Путин верный последователь Сталина.

Напомним, что многосторонняя встреча лидеров трех стран антигитлеровской коалиции – СССР, США и Великобритании – состоялась в феврале 1945 года в Ливадийском дворце и была посвящена установлению послевоенного мирового порядка.

- Путин считает Россию цивилизацией, а "русский мир" – особенным, отличающимся от других цивилизационных народов, – продолжает Гавриш. – Он видит себя главным архитектором нового мира, где российская цивилизация занимает доминирующее место.

Сейчас он демонстрирует всем, что Россия в состоянии создать и отстоять "русский мир" силой. Кроме того, в Кремле по-прежнему считают, что Финляндия, Белоруссия и Украина должны быть серым буфером между Западом и Россией.

Конечно, со стороны позиция России это выглядит странно. Дело в том, что в Москве мыслят и действуют в рамках Средневековья. А у нас на дворе XXI век. И развитие технологий говорит, что Кремлю нужно бояться космоса. Именно там будут размещены новые виды оружия, которые способны уничтожить русские баллистические ракеты еще на старте . Но Россия – просто бензоколонка, с архаичной экономикой. Она упорно не желает меняться в соответствии с новыми реалиями.

- Как вы прокомментируете выступление Владимира Путина перед Федеральным собранием?

- Очевидно, что Владимир Путин перестал быть гибким и готовым к компромиссам. Он предельно агрессивен и неуступчив. Более того, он этого не скрывает. В стиле комиссара госбезопасности он заявил Федеральному собранию, что организаторы любого противодействия Росси "пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели". А также послал Джо Байдену незавуалированную угрозу о том, что "никому не придёт в голову нарушить так называемую "красную линию" России. И где она будет проходить, Россия будет определять сама". Очевидно, что речь шла об Украине. Оккупировав Крым и территории Донбасса, Москва начертила эту "красную линию" уже неоднократно.

Во время Революции Достоинства, 2013

Россияне не хотят воевать

- Возможно ли, что апрельское стягивание российских войск к границам с Украиной было так же призвано отвлечь россиян от внутренних проблем?

- Конечно, внутренняя ситуация в России очень сложная. Я бы сказал, патовая. Несмотря на то, что рубль пока не упал до отметки 90 за 1$, рейтинг "Единой России" меньше 30%. А в сентябре выборы в Госдуму. Стоит ли говорить о том, что арест Алексея Навального породил огромную волну митингов, и они будут только нарастать?

Государство и российское общество медленно входят в клинч, который может заставить Путина передумать баллотироваться в президенты в 2024 году. Но есть еще один важный момент. Публикации о состоянии здоровья Навального (напомним, что, несмотря на перенесенное отравление и плохое самочувствие, он объявил голодовку. – "Сегодня") не сходят с передовиц западной прессы. Его арест считают на Западе едва ли не темой №1, когда говорят о России. Поэтому, я думаю, что, стягивая войска к нашим границам, Путин хотел отвлечь внимание не россиян, а Запада от темы Навального. Но у него ничего не получилось. К слову, согласно опросам, 61% граждан России с симпатией относятся к Украине. Тогда как ранее нашей стране сочувствовали лишь 28% россиян. Выходит, большинство жителей России не желает воевать с украинцами.

- Тем не менее вы не исключаете крупномасштабных военных действий? Например, в сентябре-октябре?

- В апреле текущего года Россия действовала, как СССР во времена Карибского кризиса в 1962 году. Максимально подняла ставки, вывела на самый высший уровень мобилизации стратегические и мобильные ядерные силы. Открыто и демонстративно перебрасывала в сторону Украины тяжелое наступательное вооружение с наиболее боеспособными профессиональными подразделениями, разворачивая возле границы госпитали и тыловые части. Для того, чтобы перевести такое количество войск на границу с Украиной и провести такую мобилизацию, нужно в совокупности приблизительно миллиард долларов США . Еще столько же потребуется, чтобы разместить и обслуживать эти войска. И наконец, еще 1 миллиард долларов США, чтобы отвести войска назад. Дороговато для простого накачивания мускулов. Я не исключаю, что во время осенних учений они могут попытаться так спровоцировать ВСУ в надежде, чтобы получить повод для начала войны.

Никакими санкциями Кремль не остановить

- Президент Владимир Зеленский ищет союзников. Он встречался с Эрдоганом, Макроном, получил поддержку – но в основном моральную. Если Путин решится на новое вторжение в Украину, как, на ваш взгляд, будет действовать Запад? Опять санкции введет?

- Послушайте, санкциями Россию не остановишь... Да и не хочет Запад, особенно ЕС, вводить действительно серьезные санкции против России. Как, например, против Ирана или КНДР.

У РФ достаточно свободных средств для войны благодаря высоким ценам на нефть и газ. Разговор президента США Джо Байдена с канцлером Германии Меркель показал, что единого понимания ситуации у Запада нет.

Россия сумела расколоть евроатлантическое единство при помощи экс-федерального канцлера ФРГ и председателя совета директоров компании ПАО НК "Роснефть" Герхарда Шредера, Газпрома и "Северного потока – 2". Использовала коррупцию, диверсии, кибератаки, дезинформацию. И таки добилась своей цели . Если бы Европа действительно хотела повлиять на ситуацию, она бы ввела тотальное эмбарго на поставки российских нефти и газа. Это быстро остановило бы РФ. Для этого необходимы воля, решимость и… антикоррупционный план. Но в Брюсселе сейчас очень слабая команда политических бюрократов. Не секрет, что многие европейские промышленно-политические группы живут только благодаря возможности получать теневые доходы из России. Еще и платят из этих денег в избирательные фонды лидеров.



- Кроме того, Германия заинтересована в успешном окончании проекта "Северный поток – 2"…

- Конечно. Но вы ошибаетесь, если думаете, что это решения Меркель. Она уходит из политики. Почему же для нее так важен "Северный поток – 2"? Я думаю, Меркель не самостоятельна и находится под влиянием Шредера. Именно он, будучи близок к Путину, наверняка организовал переговоры Макрона и Меркель с Путиным – без Зеленского . А Украина ничего не смогла с этим сделать. Сейчас Шредер, судя по всему, формирует некую новую политическую группу для управления Германией. Тот факт, что Ланшет потерял популярность, и на его место может прийти, согласно соцопросам, друг Шредера – премьер-министр Баварии, о многом говорит. Конечно, сам Шредер ничего не комментирует. Но это не означает, что он бездействует. Его влияние огромно. На Путина и Меркель одновременно.

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У Степана Гавриша – хорошая библиотека. Он сам автор ряда книг, одна из них называется "Галицкая сага"

Надо построить новый вагон и прицепиться к другому поезду

- Как вы считаете, стоит ли Украине продолжать пытаться искать выход из ситуации в режиме "нормандского формата"?

- Это ключевой вопрос, который сейчас должна решить наша власть. В частности, СНБО. Стоит ли продолжать обсуждать немецко-французскую дорожную карту – так называемые "кластеры" Минских соглашений и заложенный в нее план Штайнмайера? Именно этого и хочет Путин. Зачем Украине это делать, если план Штайнмайера навязывает нам жесткие условия по предоставлению ОРДЛО статуса квазигосударства внутри нашего государства? Нам просто хотят пересадить раковую опухоль, которая тут же даст неоперабельные метастазы. На мой взгляд, последний звонок Байдена Путину о совместном саммите должен был побудить Зеленского задуматься о возвращении некоего "Женевского формата", когда американцы и европейцы вели переговоры напрямую с Россией. Это была попытка вернуться к Будапештскому меморандуму, который Петр Порошенко "зарыл" на дне кучи политического мусора. Возможно, своим звонком Путину президент США показал Зеленскому, что стоит "построить новый вагон и прицепиться к другому поезду"? Европейцы должны России за нефть, газ, руду, метал и черный нал в чемоданчиках. В то же время американцы ничем Кремлю не обязаны.

- Выходит, что не случайно сразу после встречи Меркель, Макрона и Путина (она проходила в режиме видеоконференции) без Зеленского – Байден и позвонил главе нашего государства?

- Думаю, да. Это было сделано для того, чтобы показать Зеленскому – ты не один. Но не стоит идеализировать позицию США в отношении Украины. Пока она недостаточно ясна и президент Америки ведет себя непоследовательно. Еще до его инаугурации мы рассчитывали, что Байден станет формировать более прогнозируемую политику в отношении Украины. Но ясной стратегии пока нет. Он даже не назначил человека, который будет отвечать за украинское направление. Помните, при Трампе эту роль играл Курт Волкер? А Джо Байден уже заявил – "такого человека не будет, я сам разберусь". Кроме того, мы рассчитывали, что на будущем саммите НАТО в июле будет принято решение о расширении этой организации, и Украина с Грузией получат ПДЧ. Не членство, а всего лишь шанс! Но заявлений на данную тему так и не услышали . Остается надеяться, что наши желания сбудутся. Украина давно заявляет о своем стремлении в НАТО. И даже беспрецедентно закрепила этот факт в Конституции.

Украина должна объявить России войну в судах

- Вы хотите сказать, что на поддержку США нам тоже не стоит особо надеяться?

- Я думаю, что в Госдепе понимают: если Путин использует Восьмую южную армию, в которую входят два армейских корпуса "ЛНР" и "ДНР", для нападения на ВСУ и продвижение внутрь Донбасса – Байден как политик будет обнулен. Под сиренами республиканцев он точно не сможет восстановить свою репутацию. А США окончательно потеряют лицо мирового лидера. В то же время обратите внимание на финансовую помощь Украине со стороны Америки. В 2019 году Трамп выделил Украине из госбюджета 475 миллионов долларов США помощи. В 2021 году он оставил в оборонном бюджете 275 миллионов долларов США. А сейчас Байден дал нам всего 125 миллионов. В то время как пятимиллионная Палестина получит 90 миллионов долларов. Правда, в последние дни нам добавили на все еще 155 млн. Но на мой взгляд, идет не просто сокращение финансовой помощи. Ведь если бы американцы реально хотели помочь, к нам прилетела бы тысяча "Джавелинов", пару сот "Томагавков" и тяжелой артиллерии с хорошим боекомплектом. Тогда бы в Кремле точно задумались!

А то, что происходит сейчас, говорит о неких неясных изменениях политики США в отношении Украины. Может быть, нам нужно стремиться стать союзником Америки вне НАТО?

- В телефонной беседе с Путиным Байден предложил президенту России встречу. Можно ли говорить о том, что звонок президента США хозяину Кремля снизил вероятность войны между Украиной и РФ?

- Да, это существенно снизило риски. Теперь тема большой военной операции, скорее всего, откладывается до момента встречи двух президентов.

- Выходит, нам остается только ждать?

- Нет! Мы должны готовиться к худшему сценарию, но надеяться и работать на лучший. Ведь сейчас, несмотря на легитимную власть в Украине, ситуация намного хуже, чем в 2014 году. Думаю, президенту Зеленскому стоит задуматься о принятии тяжелых решений. Пора полностью отгородится от оккупированных территорий и прекратить всяческие переговоры в рамках "нормандского формата". Ведь все беды и возможная война с Россией связаны с ОРДЛО. А посредники из "нормандского формата" почему-то все время на стороне Путина.

Кроме того, необходимо ввести военное положение на прифронтовых территориях для защиты от шпионов и диверсантов . Тем более там уже давно работают военно-гражданские администрации.

А также начать войну против России. Но не на поле военных сражений, а в судах. Вернуться к Будапештскому меморандуму, и подать иск в суд на Россию за нарушение этого международного документа, подписанного лидерами стран. Всем же очевидно, что РФ оккупировала у Украины Крым и развязала войну на Донбассе. К слову, получив решение суда, мы сможем отобрать у России на основании этого документа все, что для нее важно. "Северный поток -2", "Турецкий поток"… Почему нет? Я не понимаю, почему мы этого до сих пор не сделали.

- А как вы оцениваете готовность Украины к возможной войне?

- У нас до сих пор не принят закон об Оборонном заказе на 2021 год. Это означает, что у военно-промышленного комплекса нет средств на закупку боеприпасов. А как вести войну в таком случае?

Почему бы нам не обратиться к миру, к диаспорам за помощью? Хорваты, к примеру, так сделали в свое время. Мы должны создать глобальный фонд на вооружение и закупить все, что нам надо.

Причем, это должно быть не просто оружие. А оружие, способное сдерживать агрессию противника на его же территории. Кроме того, нам необходимо принять закон о территориальной обороне, чтобы объединить добровольческое движение. У нас более 300 тысяч военнослужащих, которые прошли Донбасс и знают, что делать с оружием. Посмотрите, Эстония, Латвия и Польша такой закон уже приняли.

Лукашенко шантажирует Запад темой союзного государства

- А что вы скажете о скандале, который разгорелся вокруг высланного из России украинского дипломата Александра Сосонюка. Зачем России это понадобилось?

- Случившееся говорит о том, что уровень геополитической агрессии Кремля и его союзников продолжает расти. Власть демонстрирует своим гражданам, что "русский мир" в опасности, в надежде консолидировать всех славян вокруг себя. Очевидно, что нашего дипломата подставили. Пригласили на чашку кофе и подсунули какие-то флешки с достаточной доступной информацией. Еще одно звено, в этой цепи – заявление непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что под руководством США на него и его детей готовилось покушение.

- Насколько опасны для Украины эти совместные действия Минска и Москвы?

- Для Украины – это проблема. Потому, что в Беларуси находятся две, пусть и небольшие, военные русские базы. А в сентябре там начинаются широкомасштабные учения "Запад 2021". Россияне будут туда перебрасывать большое количество тяжелых вооружений и штурмовых десантных подразделений. После чего эти войска вероятно останутся в непосредственной близости с нашей границей на неопределенное время.

- Кстати, Александр Лукашенко сделал еще одно резонансное заявление: "Я принял решение, это будет одно из принципиальных решений за четверть века президентства..." О чем речь?

- Я думаю, что после гражданских протестов в Беларуси Лукашенко понимает, единственный, кто его сможет поддержать, это Путин. Поэтому он, вероятно, готов ускорить темпы создания Союзного государства . Напомню, что документ о его создании был подписан. Но дальше дело не пошло. Вопросы объединения военных ресурсов, сил безопасности, экономики, использования на территории Беларуси российского рубля – остались открытыми. Но самое главное, не решено, кто возглавит это государство и на каких условиях войдет в него Беларусь. Очевидно, что Лукашенко не хочет, чтобы его страна стала полным сателлитом России. Тем более он не заинтересован в унизительной потере власти.

- Тогда зачем ему делать шаги в данном направлении?

- Я думаю, что таким образом Лукашенко шантажирует Запад и Москву одновременно. Ведь если Беларусь потеряет свою независимость, она превратится в огромный военный форт Кремля. Это опасно не только для нас (в таком случае Украина окажется в котле). Но и для Запада в целом. Именно поэтому Запад не решается поддерживать белорусскую оппозицию на том уровне, которого можно было бы ожидать. И, видимо, рассчитывает на эволюционное развитие демократии в этой стране. Я думаю, что, педалируя тему Союзного государства, непризнанный президент Беларуси пытается вынудить Запад снова вступить с ним в диалог . Но при этом все понимают, что полной интеграции Беларуси в Россию не будет. Во-первых, в этом никто не заинтересован. Во-вторых, даже если бы Лукашенко захотел, у него нет для этого быстрых и необходимых механизмов.

- Как, на ваш взгляд, должна реагировать на происходящее Украина?

- Я считаю, что Лукашенко один из самых опытных и хитрых политиков постсоветского пространства. Украина так и не нашла посредника для переговоров с Путиным. А Лукашенко ни разу не признал Крым российским. Конечно, с одной стороны, хорошо, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о желании приехать в Украину и встретиться с нашим президентом Зеленским. Но мы сейчас находимся в такой тяжелой ситуации, что прежде всего обязаны думать о выживании нашего государства. Зачем нам увеличивать количество врагов, если можно их держать хотя бы в состоянии некой неагрессивной неопределенности? Нельзя допустить, чтобы Россия аннексировала, даже с согласия Лукашенко, Беларусь и зажала Киев в клещи.