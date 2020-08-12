Лукашенко – не Макрон: сколько продлятся протесты в Беларуси

Для Лукашенко было бы максимально выгодно перевести все в формат "желтых жилетов", говорит эксперт

Массовые акции протеста в Беларуси, проводимые противниками президента Александра Лукашенко, могут серьезно ударить по экономике Украины. О том, сколько они могут продолжаться – идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

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Эксперты называют экономический уклад Беларуси "государственным капитализмом". И именно из-за того, что там значительная доля государственных предприятий, они считают маловероятными серьезные, масштабные забастовки.

"У них в основном госпредприятия. Зарплату фактически регулирует государство. И если будет забастовка, за счет чего люди будут существовать? То есть там масса нюансов, которые я даже не представляю, как они будут решать", – говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Экономический эксперт Алексей Кущ тоже считает, что акции протеста в Беларуси долго не продлятся.

"Предсказывать что-то в плане социальной активности – неблагодарное занятие. Но мой прогноз – что, скорее всего, экономические потрясения в Беларуси будут купированы в ближайшее время. Каких-то массовых акций протеста в виде общенациональных забастовок я не ожидаю, что объясняется спецификой Беларуси. Там, можно сказать, в основном государственный капитализм: очень много государственных предприятий, и люди дорожат своей работой, поэтому массово прерывать работу своих предприятий они не будут", – говорит он.

Однако если акции протеста в Беларуси будут жестоко подавлены, это грозит стране международным скандалом и санкциями. Поэтому Алексей Кущ считает, что для Беларуси будет лучше обойтись без жестокости.

"Для Лукашенко было бы максимально выгодно перевести все это в формат, условно говоря, "желтых жилетов" во Франции. То есть чтобы там проходили митинги и полиция применяла средства физического воздействия крайне ограниченно. Тогда бы Лукашенко не сжег окончательно мосты с западным миром и сохранял бы какую-то видимость легитимности в современной политической иерархии. А со временем эти протесты, как и протесты "желтых жилетов", сошли бы на нет. Но тут вопрос в том, хватит ли у Лукашенко политической выдержки. Потому что он же не Макрон. Политическая выдержка, политический такт свойственны странам, где существует коллективное принятие решений, где действуют регламенты, а не личности, где все стандартизировано. А личности в основном эмоциональны и субъективны в своих решениях. Поэтому у меня большие сомнения в способности Лукашенко придерживаться стандартизированных регламентов. И я думаю, что это приведет к более активной фазе зачистки всех этих протестов, что может серьезно ослабить его легитимность. И тогда он будет заблокирован и со стороны Европы, и со стороны Америки, и ему останется один безальтернативный вариант – Россия", – размышляет Алексей Кущ.

Напомним, ранее писалось, что Украина ездит на белорусском дизеле: в случае забастовок будет дефицит.

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Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Лукашенко все контролирует, но есть опасность: протесты в Беларуси могут ударить по экономике Украины".

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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