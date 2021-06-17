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СНБО соберется на заседание: о чем будут говорить

17 июня, 21:05

Денис Беспалов

Совет национальной безопасности и обороны Украины опубликовал повестку дня предстоящего заседания

/ Фото: president.gov.ua

Совет национальной безопасности и обороны Украины соберется на заседание в пятницу, 18 июня 2021, в 17:00.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также в СНБО опубликовали предварительную повестку дня заседания:

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По завершении заседания запланирован брифинг секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил Кабмину внести коррективы в систему борьбы с терроризмом.

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