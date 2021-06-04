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Скоро будете расстреливать людей по подозрению, что они олигархи! Гордон резко ответил Малюське

4 июня, 23:52

Юлия Ляхова

/ Фото: Сегодня

Известный журналист Дмитрий Гордон комментируя закон об олигархах назвал министра юстиции Дениса Малюську "большевиком и опасным человеком".

Об этом он сказал в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Господин министр (Денис Малюська, министр юстиции – Ред.), вы опасный человек, я вам хочу сказать. Я вас послушал, вы настоящий большевик. Вы Троцкий и Вышинский в одном лице. Я думаю, что скоро вы будете устраивать тройки, которые просто будут расстреливать людей по подозрению, что они олигархи. Этим может закончиться. Вы опасный человек. Я послушал вас, и это понял", – сказал Гордон.

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