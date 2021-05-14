Скорее всего, будет апелляция – Венедиктова о деле Медведчука

Генеральный прокурор также хочет посмотреть на мотивацию судьи, который принял решение по Медведчуку

Виктор Медведчук. Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Вероятнее всего Офис генпрокурора будет обжаловать меру пресечения, избранную народному депутату Виктору Медведчуку.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Я не считаю, что вчера было что-то такое, за что должно быть стыдно, или мы чем-то должны быть недовольны. Пойдем ли в апелляцию? Посмотрим. Скорее всего, мы пойдем в апелляцию, потому что я уверена в том документе, который подготовила. Я еще посмотрю на мотивацию судьи", – сказала Венедиктова.

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Как сообщали новости "Сегодня", 13 мая Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, хотя прокуроры просили арест с возможностью внесения залога в 300 млн грн.

Как известно, кума Путина подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны – ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Мы проанализировали вместе с экспертами ошибки следствия в деле Медведчука.