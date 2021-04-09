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Сколько Украина теряет денег из-за контрабанды: "Свобода слова Савика Шустера"

9 апреля, 16:16

Сергей Мартынец

В программе обсудят, что будет с ТОП-контрабандистами Украины, которых озвучивал Зеленский

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят контрабанду в Украине, и сколько из-за нее теряет украинских бюджет.

Также в программе обсудят такие вопросы:

Гостями студии станут:

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Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!

Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент Владимир Зеленский устроил встряску таможне – уволены 125 человек.

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контрабанда Свобода слова Савика Шустера

Источник: Сегодня

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