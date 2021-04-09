Сколько Украина теряет денег из-за контрабанды: "Свобода слова Савика Шустера"

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят контрабанду в Украине, и сколько из-за нее теряет украинских бюджет.
Также в программе обсудят такие вопросы:
- имеет ли СНБО полномочия сразу на закрытие телеканалов, введение санкций против украинцев, борьбу с контрабандой и арест имущества даже без решения суда;
- что будет с теми, кого президент назвал главными контрабандистами страны;
- референдумы в Украине: смогут ли украинцы легализовать марихуану, разрешить двойное гражданство или принять решение о вступлении в НАТО.
Гостями студии станут:
- Михеил Саакашвили, председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013);
- Тимофей Милованов, внештатный советник руководителя Офиса президента, президент Киевской школы экономики;
- Алексей Резников, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, член СНБО;
- Руслан Стефанчук, первый заместитель главы Верховной Рады;
- Александр Корниенко, председатель партии "Слуга народа";
- Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина";
- Данил Гетманцев, народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
- Алексей Гончаренко, народный депутат от "Европейской солидарности", член комитета ВРУ по вопросам бюджета;
- Александр Данилюк, секретарь СНБО (май-октябрь 2019), министр финансов Украины (2016-2018);
- Максим Нефедов, председатель Государственной таможенной службы (2019-2020);
- Виктор Трепак, первый заместитель председателя СБУ (2015-2016), начальник ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ (2015-2016);
- Орест Фирманюк, бизнесмен в сфере международной логистики (Стамбул, Турция).
Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!
Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент Владимир Зеленский устроил встряску таможне – уволены 125 человек.
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