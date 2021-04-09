Сколько Украина теряет денег из-за контрабанды: "Свобода слова Савика Шустера"

В программе обсудят, что будет с ТОП-контрабандистами Украины, которых озвучивал Зеленский

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят контрабанду в Украине, и сколько из-за нее теряет украинских бюджет.

Также в программе обсудят такие вопросы:

имеет ли СНБО полномочия сразу на закрытие телеканалов, введение санкций против украинцев, борьбу с контрабандой и арест имущества даже без решения суда;

что будет с теми, кого президент назвал главными контрабандистами страны ;

; референдумы в Украине: смогут ли украинцы легализовать марихуану, разрешить двойное гражданство или принять решение о вступлении в НАТО.

Гостями студии станут:

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Михеил Саакашвили , председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013);

, председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013); Тимофей Милованов , внештатный советник руководителя Офиса президента, президент Киевской школы экономики;

, внештатный советник руководителя Офиса президента, президент Киевской школы экономики; Алексей Резников , вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, член СНБО;

, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, член СНБО; Руслан Стефанчук , первый заместитель главы Верховной Рады;

, первый заместитель главы Верховной Рады; Александр Корниенко , председатель партии "Слуга народа";

, председатель партии "Слуга народа"; Юлия Тимошенко , лидер партии ВО "Батькивщина";

, лидер партии ВО "Батькивщина"; Данил Гетманцев , народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

, народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики; Алексей Гончаренко , народный депутат от "Европейской солидарности", член комитета ВРУ по вопросам бюджета;

, народный депутат от "Европейской солидарности", член комитета ВРУ по вопросам бюджета; Александр Данилюк , секретарь СНБО (май-октябрь 2019), министр финансов Украины (2016-2018);

, секретарь СНБО (май-октябрь 2019), министр финансов Украины (2016-2018); Максим Нефедов , председатель Государственной таможенной службы (2019-2020);

, председатель Государственной таможенной службы (2019-2020); Виктор Трепак , первый заместитель председателя СБУ (2015-2016), начальник ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ (2015-2016);

, первый заместитель председателя СБУ (2015-2016), начальник ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ (2015-2016); Орест Фирманюк, бизнесмен в сфере международной логистики (Стамбул, Турция).

Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!

Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент Владимир Зеленский устроил встряску таможне – уволены 125 человек.