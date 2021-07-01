Скандальный экс-судья Тупицкий подал на Украину в суд почти на 1 млн гривен

Экс-глава КСУ Александр Тупицкий. Фото: Стас Юрченко, "Ґрати"
Бывший председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий продолжает бороться против прошлогоднего урезания зарплат топ-чиновников, из-за которого он недополучил 900 тыс. гривен зарплаты.
Об этом сообщили в Окружном административном суде Киева, в который экс-глава КСУ подал иск.
В своем ходатайстве Тупицкий требует признать противоправной бездеятельность Конституционного суда относительно непогашения перед ним задолженности по зарплате в период с 18 апреля по 28 августа 2020 года, когда КСУ признал урезание зарплат чиновников в период пандемии коронавируса незаконным.
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Также экс-судья требует выплатить ему всю задолженность в целом объеме, утверждая, что соответствующее решение Кабмина является нарушением Конституции и закона "О Конституционном суде Украины".
Окружной админсуд Киева рассматривает вопрос открытия административного производства.
Напомним, что в апреле 2020 года после соответствующего требования президента Владимира Зеленского правительство ограничило размер зарплаты ряда топ-чиновников, в том числе работников бюджетных учреждений, Нацбанка, судей, прокуроров и депутатов до 47 тыс. гривен в месяц. Это аргументировали созданием фонда по противодействию эпидемии коронавируса.
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