Шмыгаль: Украина приняла по Беларуси два важных решения

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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Беларусь не оставила выбора Украине своим "захватом" самолета и Киев был вынужден прекратить авиасообщение. Об этом он сказал на сегодняшнем заседании правительства.

Он напомнил, что по поручению президента Украины правительство приняло решение о прекращении авиасообщения с Беларусью.

"Это вынужденное решение, которое направлено исключительно на безопасность украинских граждан и украинской авиации. Ситуация с принудительной посадкой самолета Ryanair в аэропорту Минска не оставила нам другого выбора. Воздушное пиратство – ключевое слово, которое звучало из уст международных партнеров. Большинство наших партнеров пошли аналогичным путем", – сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что отдельную обеспокоенность вызывают и причины посадки самолета.

"Уголовное преследование журналистов за их работу не допустимо и не должно толерироваться в развитом мире", – подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль также сообщил, что с сегодняшнего дня по инициативе Министерства энергетики принято решение Национальной комиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг о прекращении импорта электроэнергии из Беларуси и России.

Как сообщали новости "Сегодня", Лукашенко впервые отреагировал на "пиратский захват" самолета. Также белорусский диктатор рассказал, откуда поступил звонок о минировании самолета.

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