Народный депутат от президентской фракции "Слуга Народа" Евгений Шевченко, который приехал в Минск на встречу к президенту Беларуси Александру Лукашенко, делает ему бонусы для того, чтобы он опять попытался возродить какую-то платформу.

Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин.

"Человек взял на себя не самую лицеприятную миссию и поверьте, он будет испытывать все тягости того поступка, который он сделал. Но он сделал какой-то шаг, который мы сегодня официально не делаем, будет он положительный или негативный, но для Лукашенко этот шаг сегодня тоже был выгоден. Потому что Лукашенко пытается занять ту нишу, с которой мы ушли когда-то. Нейтралитета очень тяжело добиться с Россией. Лукашенко пытается держать свою внутреннюю политику", – сказал Трухин.

По его словам, депутат Шевченко дает ему возможные бонусы для того, чтобы он опять попытался возродить какую-то платформу. В свою очередь Трухин выразил уверенность, что это ни к чему не приведет, при этом партия "Слуга народа" его не поддерживает.