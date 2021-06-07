"Сейчас решающий момент". У Зеленского объяснили претензии к Байдену

Интервью президента западным СМИ – один из инструментов давления на иностранных политиков, чтобы добиться достаточного давления на Россию

Фото: Reuters / president.gov.ua

Сейчас президент Владимир Зеленский чрезвычайно активно работает на внешних политических рынках, доказывая субъектность Украины и продвигая аргументы Киева по тому или иному вопросу глобальной повестки.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил "Сегодня".

Так он прокомментировал объемное интервью главы государства, которое было опубликовано американским изданием Axios накануне встречи президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве.

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По словам Подоляка, ключевой меседж интервью: окончание строительства "Северного потока – 2" абсолютно точно доказывает, насколько большая дистанция между тем, что говорят западные политики, и тем, что они делают.

"Сейчас решающий момент: когда президент Байден ещё может применить имеющиеся у него инструменты для того, чтобы остановить реализацию "Северного потока – 2". Сделает ли он это? Цена ответа на этот вопрос очень высокая. Это не только угроза для Украины как транзитера российского газа, не только ослабление сдержек для России, которые не позволяют расширить агрессию против Украины и других стран Восточной Европы, но это и выбор – победит или проиграет Запад в противостоянии с Россией", – утверждает Михаил Подоляк.

Он отметил, что Зеленский использует все инструменты, чтобы актуализировать эту тему среди американских и европейских политиков.

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"Тема строительства "Северного потока – 2" не должна быть сугубо кабинетной, сугубо политической. Это то, о чем должен быть разговор и с участием журналистов, и с участием представителей гражданского общества. Чтобы ни у кого в политике не было иллюзии, что реализация этого проекта обойдется без последствий", – объясняет советник главы ОП.

Он считает, что эта тема должна была быть обсуждена на сегодняшних переговорах с Джо Байденом.

Также Подоляк раскритиковал политиков и других чиновников, которые "пытаются подвязать свои личные карьерные выгоды" под реализацию "Северного потока – 2".

Напомним, что 7 июня состоялся второй телефонный разговор президентов США и Украины, во время которого Зеленского пригласили в Вашингтон – в июле у него состоится встреча с Байденом в Белом доме.

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