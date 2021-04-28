"Сделаю министром образования": Кива заявил, что уволен его научный руководитель

Народный депутат Илья Кива защитил диссертацию со скандалом. Он заявил, что после этого с работы выгнали его научного руководителя.

Об этом он сказал журналистам возле Верховной Рады, передает Громадське.

"Мне перезвонил мой научный руководитель. Доктор наук, профессор, очень уважаемый человек – его выгнали с места работы", – сказал он.

Кива отметил, что люди, которые принимали защиту его диссертации, всего лишь выполняли свою работу.

"Быть руководителем научным у Кивы сегодня – это одна история. А быть руководителем у Кивы завтра – это другая. Я ему сказал: придем к власти – сделаю министром образования", – сказал нардеп.

Отметим, что научным руководителем Кивы был Владимир Гурковский, доктор наук по государственному управлению, профессор кафедры информационной политики и цифровых технологий Национальной академии государственного управления при президенте Украины, первый заместитель директора "Центра исследования проблем публичного управления".

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На вопрос журналистов, что якобы он защищал диссертацию ради дополнительных доплат, он ответил: "Это же тренировка мозга и возможность закрепить еще один этап в своей жизни … Как бы там не было, а я иду уверенным шагом вперед, а когда мне скучно – оборачиваюсь по сторонам и завожу светские беседы".

"Все вот это о том, что я чего-то не знал… Я же прекрасно знал, куда я иду и что будет со мной происходить. Поверьте, так, как был готов я, не было готов за последние 10 лет никто. Я понимал, что будут и провокации, и острые вопросы … Я дальше буду идти с ученой степенью и гордо смотреть своему сыну в глаза", – подчеркнул нардеп.

Видео: PavlovskyNEWS

Напомним, защита диссертации кандидата наук Кивы вызвала много критики и насмешек. Журналист узнали, что его работа – это машинный перевод, "вода" и поддельные справки.

Тем временем в Минобразования ждут на проверку скандальную диссертацию.