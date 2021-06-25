Саммит ЕС с Путиным. Украина потребует объяснений от Франции и Германии

Глава МИД Украины Кулеба сообщил, что послов Франции и Германии вызовут на разговор из-за инициативы провести саммит Россия-ЕС

Меркель и Макрон подготовили Путину очень щедрый подарок, который вернет Россию из международной изоляции. Фото: коллаж "Сегодня"

Министерство иностранных дел Украины проведет разговоры с послами Германии и Франции из-за инициативы Берлина и Парижа провести саммит с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Убежден, что когда близкие к тебе, дружественные страны делают то, что грубо нарушает твои национальные интересы, то ты должен быть с ними откровенным и так же жестко свои национальные интересы защищать. Поэтому сегодня мы пообщаемся с послами Германии, Франции", - заявил министр.

По его словам, Киев будет детально разбираться, что стоит за этой инициативой, почему именно сейчас, какие намерения преследует Берлин и Париж и как это соотносится с санкционной политикой против России и их ролью посредников в нормандском формате.

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Ранее сообщалось, что после женевского саммита США – Россия лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон решили пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит лидеров Евросоюза.

Однако на саммите лидеры ЕС не поддержали эту идею Франции и Германии. Ангела Меркель заявила, что переговоров на уровне лидеров не будет, но будут искать другие форматы с Россией.

ЕС также выступил с заявлением по Донбассу и новым санкциям против России.