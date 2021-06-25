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ЕС выступил с заявлением по Донбассу и новым санкциям против России

25 июня 2021 10:58

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

По итогам саммита Европейского Союза принято коммюнике, в котором есть два важных вопроса – о войне на Донбассе и новом наказании агрессора

В ЕС пригрозили РФ новыми санкциями. Коллаж "Сегодня"

В ЕС пригрозили РФ новыми санкциями. Коллаж "Сегодня"

Лидеры Европейского Союза призвали Россию взять ответственность за выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе, а также не исключили новые санкции против Москвы.

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Об этом говорится в коммюнике по итогам саммита ЕС.

"Европейский совет призывает Россию полностью взять на себя ответственность за обеспечение полного выполнения Минских соглашений", – говорится в документе.

Кроме того, Брюссель подчеркивает необходимость твердого и скоординированного ответа со стороны ЕС и его государств-членов на любые дальнейшие злонамеренные, незаконные и подрывные действия со стороны России.

"С этой целью Европейский Союз также предлагает Еврокомиссии и верховному представителю представить варианты дополнительных ограничительных мер, включая экономические санкции", – говорится в коммюнике.

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Как сообщали новости "Сегодня", лидеры ЕС не поддержали идею Франции и Германии провести саммит ЕС – Россия с прямыми переговорами руководства Евросоюза с президентом РФ Владимиром Путиным. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что переговоров на уровне лидером не будет, но будут искать другие форматы с Россией.

Накануне лидеры Германии и Франции решили пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит Евросоюза. Макрон и Меркель предложили Брюсселю возобновить европейско-российские саммиты, которые отменили после оккупации Крыма в 2014 году.

В то же время глав МИД Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Брюссель предупреждал ЕС об опасности саммита с Путиным. Он пытался донести до европейцев, что нет оснований для возобновления диалога такого уровня с Россией, который прекратился из-за агрессии против Украины.

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