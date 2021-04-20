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"Россию ждут серьезные последствия": ряд стран ПАСЕ выступил с жестким заявлением

20 апреля, 10:50

Сергей Мартынец

Уже почти 10 стран-членов ПАСЕ послали России очень четкий сигнал – лучше прекратить агрессивные действия

Украина и еще ряд стран Парламентской ассамблеи Совета Европы выступили с совместным заявлением в поддержку Украины и с требованием к России прекратить агрессию, особенно на фоне стягивания огромной армии к украинской границе.

Текст заявления опубликовала в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева.

Заявление уже подписали делегации Литвы, Латвии, Эстонии, Украины, Польши, Швеции, Грузии, Румынии, Азербайджана и подписи продолжают собираться, после чего документ будет передан в Бюро ПАСЕ, Комитет министров и генеральному секретарю Совета Европы.

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Заявление членов ПАСЕ по российской угрозе

"Мы, нижеподписавшиеся, должны серьезно воспринимать провокации РФ и эскалацию военных действий и отправляем России очень четкий сигнал о том, что, в случае отказа, Россию ждут серьезные последствия, включая санкции", – заявили члены ПАСЕ.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне состоялось заседание министров иностранных дел ЕС, в котором принял участие и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он предложил Евросоюзу план, как угомонить Россию.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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