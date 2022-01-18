Россияне сразу бегут, как запахнет жаренным – Гордон пристыдил Путина

Дмитрий гордо рассказал, чего боится Путин / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия не планирует вторжение в Украину, накал ситуации – это всего лишь бряцание оружием для повышения ставок. Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон в эфире "Хард c Влащенко" на телеканале "Украина 24".

"Я не верю в нападение России, я верю в то, что с помощью того, что он якобы нападет на Украину, Путин поднимает свои ставки перед цивилизованным миром. Я не сказал бы, что перед Байденом (поднимает ставки – ред.), именно перед цивилизованным миром", – сказал он.

Гордон унизил воинственность Путина

"Путин прекрасно понимает, как с кем себя нужно вести, он прекрасно знает своих западных партнеров, и, если страшно, он тут же удирает", – сказал он. Вспомните, с какой помпой был обставлен приход российских войск в Казахстан. А тогда еще пресс-секретарь Блинкин сказал, что россияне приходят быстро, а уходят медленно. И посмотрите, как они ушли, когда запахло жаренным. А жаренное – это общая позиция Китая и Турции. Как только китайские и турецкие партнеры сказали "вон Путину", он тут же убрался вон. Вот так это происходит в мировой политике", – отметил Гордон.

5 января Токаев позвал в Казахстан войска ОДКБ для подавления протестов. Он заявил, что погромы устраивают "террористические банды", которые проходили подготовку за рубежом. Владимир Путин заявил, что миротворческий контингент ОДКБ покинет Казахстан после выполнения своих задач, сроки зависят от решения главы республики.

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Также Гордон сказал, что Украине необходимо иметь хорошую армию и хорошего руководителя. В пример журналист привел президента Турции Эрдогана, который имеет одну из сильнейших армий мира, а также правильное окружение.

"Если нет рядом ни людей, ни армии, ну что ж, будешь болтаться, как гавно в проруби и никто тебя не будет спрашивать и с тобой советоваться", – сказал он.

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Так вторжение России будет?

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Издание The New York Times опубликовало статью, в которой сообщалось о том, что из Украины массово выезжают российские дипломаты. Часть выехала в начале января и ожидается, что еще несколько человек покинут страну в ближайшее время.

Россия и Беларусь в феврале проведут военные учения "Союзная решимость – 2022" возле границ Украины и Евросоюза. Российские военные уже прибывают в Беларусь в рамках проверки сил реагирования.

17 января стало известно, что Россия перебрасывает из Восточного военного округа на свои западные границы оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

Наиболее вероятный период для вторжения в Украину – вторая половина января. Якобы к этому моменту закончится переброска войск, плюс пройдут переговоры РФ с США, НАТО и ОБСЕ. Но, как стало известно The New York Times, возможное нападение переносится из-за… погоды.