Россия убирает войска от Украины: как отреагировал Зеленский

Президент Владимир Зеленский приветствовал шаг России по отводу войск от границ Украины, что существенно снизит градус военного напряжения.
Об этом он написал в Twitter.
Он поблагодарил международных партнеров, которые помогли надавить на Россию.
"Уменьшение численности войск на нашей границе пропорционально снижает напряжение. Украина всегда начеку, но приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе. Украина хочет мира", – написал Зеленский.
В последнее время Россия наращивала военное присутствие вблизи границ Украины и в оккупированном Крыму. Киев опасался полномасштабного вторжения, поскольку оккупанты собрали 100-тысячное войско и огромное количество техники. Эксперты рассказали сайту "Сегодня", что означает отвод войск РФ.
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