Россия снова выгоняет крымских татар: Зеленский записал видеообращение

Крымские татары / Фото: Сегодня

Советская власть приказала депортировать крымских татар с полуострова в 1944 году, а спустя десятки лет уже современная Россия снова выживает коренной народ из Крыма. Однако Украина сделает полуостров свободным и все вернутся домой. Об этом сказал в своем видеообращении президент Владимир Зеленский.

Он напомнил, что крымские татары лишь спустя 45 лет после депортации смогли вернуться домой, а теперь пришли последователи Сталина.

"Мы не простим, что 70 лет спустя мы были вынуждены вновь покинуть свой дом из-за российской аннексии. Вечная память всем жертвам геноцида крымскотатарского народа! Склоняя перед ними головы, с надеждой на торжество справедливости и правды, украинцы вместе с крымскими татарами говорят: Крым будет свободным! Qırım serbest olacaq!" – сказал Зеленский.

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Видео: facebook.com/zelenskiy95

Президент отметил, что ранее уже подписал Стратегию деоккупации Крыма, а также создан новый международный формат "Крымская платформа". Он заявил, что вносит в Раду новый законопроект о коренных народах.

"Уверен, что в сжатые сроки депутаты рассмотрят и закрепят статус коренных народов Украины, в частности крымских татар, и наконец сделают то, что откладывали 30 лет, восемь созывов Верховной Рады и все предыдущие президенты", – сказал глава государства.

Как сообщали новости "Сегодня", в Крыму молодежь поднялась на Чатыр-Даг в память о депортированных крымских татарах.