Россия перебросит на границу с Украиной 110 тысяч "штыков" – разведка

Россия еще неделю будет стягивать силы к украинской границе, поэтому развертывания полного состава ВС РФ на наших рубежах может завершиться 20 апреля, а общее количество личного состава войск достигнет 110 тысяч человек.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

На заседании парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки начальник ГУР полковник Кирилл Буданов рассказал, что по завершении развертывания их общее количество может составлять 56 батальонно-тактических групп.

Основные районы сосредоточения российских войск – в оккупированном Крыму (полигоны "Опук" и "Ангарский"), и на полигонах "Клинцы" и "Погоново" в Брянской и Воронежской областях.

По состоянию на 14 апреля в эти регионы переброшены еще 19 батарей, одна ротно-тактическая группа, 10 тактических групп артиллерии, а также два отряда спецназа. На полигоны "Опук" и "Погоново" и в Крым перемещена тактическая группа 12-й ракетной бригады (шесть единиц ОТРК "Искандер М") и тактическая группа 119-й ракетной бригады (четыре пусковые установки "Искандер М"), рассказал полковник.

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Он добавил, что на полигон "Погоново" ожидается прибытие еще одной такой тактической группы. Ожидается, что там будут еще четыре пусковые установки.

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"С учетом группировок 8-й и 20-й армий – 22-го армейского корпуса и перемещения войск на сегодняшний день вблизи госграницы Украины и в Крыму в целом развернуты 47 батальонно-тактических групп противника. Из них – Орловско-Воронежское направление – 15, Донское – 12, Крымское – 20. До конца апреля увеличение группировок еще на 9", – добавил Буданов.

По оценкам МОУ, авиационную поддержку осуществляют силы и средства 4-й и 6-й армий ВВС и ПВО, а также морская авиация Черноморского флота (всего 330 самолетов и 240 вертолетов).

Не исключено привлечение самолетов командования дальней авиации Воздушно-космических сил ВС РФ.

Поддержку и обеспечение действий сухопутной группировки с моря будут оказывать корабли и подлодки из состава Черноморского, Балтийского, Северного флотов, а также Каспийской флотилии. Указанное корабельная группировка насчитывает более 40 боевых кораблей и катеров и две подлодки, добавили в МОУ.

Напомним, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что на границах Украины стоят 80 тысяч российских солдат.

Также напомним, что 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что у границ Украины, а также на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму сосредоточено около 60 тысяч вражеских солдат.

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