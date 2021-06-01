Россия может напасть: Зеленский озвучил сроки самого опасного периода

Президент рассказал, сколько у России войск вблизи границ, на Донбассе и в Крыму. А в начале осени оккупантов станет еще больше

/ Фото: Минобороны РФ

Вероятность нападения России на Украину будет особенно высокой до середины сентября, когда агрессор будет проводить основную фазу масштабных учений "Запад-2021". К тому же на оккупированных территориях и вблизи границ остается большое количество войск РФ.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он рассказал, что на Донбассе в момент эскалации находилось 30-35 тысяч оккупантов, вдоль границ Украины и России в разные периоды было от 50 до 80 тыс. военных РФ, в Крыму тоже около 33-35 тысяч. Однако в апреле РФ вывела с полуострова около 3,5 тыс. военных.

"Все остальные остаются на месте – вся техника на 90% на месте. Поэтому мое видение, что эскалация возможна в любой момент до конца сентября, скажем, точно до 12-16 сентября. Мы знаем, что будут учения "Запад-2021". Поэтому считаю, что к этому периоду ситуация очень опасна", – сказал Зеленский.

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Президент отмечает, что у России много вариантов для нападения на Украину, в том числе и с моря.

"Мы очень обеспокоены этим, и сейчас есть блокирование Азово-Черноморского региона российскими кораблями. Они контролируют это, несмотря на международное право, нарушая его. Это один из вариантов выхода на Крым и чтобы прорубить этот коридор с материковой Украиной. Может быть эскалация со стороны оккупированного Донбасса, мы это прекрасно понимаем. Большой скачок, блицкриг к границам Донецкой и Луганской областей. Мы рассматриваем и готовимся к таким шагам", – добавил глава государства.

Как мы уже писали, Зеленский также видит новую угрозу со стороны Беларуси, а именно союз Минска с Россией.