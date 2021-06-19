Россия каждый день работает над тем, чтобы помешать "Крымской платформе" – Кулеба

По словам министра, это станет самым масштабным событием за последние 30 лет

Министр иностранный дел Дмитрий Кулеба / Фото: МИД Украины

Россия противодействует украинской инициативе под названием "Крымская платформа", однако, Москве не удастся помешать.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает "Укринформ".

"Россия противодействует "Крымской платформе", каждый день работает над тем, чтобы помешать этому успеху Украины. Несмотря на все эти попытки, Россия нас не остановит", – сказал Кулеба.

По его словам, некоторые страны подтвердили, что примут участие в саммите Крымской платформы – это станет "самым масштабным событием за последние 30 лет".

"Некоторые страны уже подтвердили участие, будем обсуждать детали их участия. Некоторые еще не определились, соответственно, буду заниматься агитацией в пользу их участия в Крымской платформе", - сказал министр

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Как мы уже писали, Зеленский раскрыл планы, как Украина будет отмечать День Независимости. По его словам, в этот период пройдет саммит "Крымской платформы".

Ранее спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что угрозы Москвы будущим участникам Крымской платформы являются "политическим буллингом". У России на полуострове единственный статус – государство-оккупант.

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