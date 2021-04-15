Россия боится только одну страну: Кравчук рассказал, кто может помочь Украине

Кравчук заявил о беспрецедентном единение позиции Европы и Америки в отношении России и помощи Украине

США единственная страна в мире, которую боится Россия и может ее послушать в вопросе прекращения агрессии в отношении Украины. Об этом сказал в эфире телеканала "Украина 24" глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

На вопрос о том, можно ли рассчитывать на помощь Франции по итогам визита презитдента Владимира Зеленского в Париж, он отметил, что не стоит надеется, что какая-то одна европейская страна может стать посредником и помочь Украине наладить отношения с Россией.

"Есть одна страна, которую послушает Россия – не потому что она такая добрая, а потому что испугается – Соединенные Штаты Америки", – сказал Кравчук.

При этом он указал на беспрецедентное единение позиции Европы и Америки в отношении России и Украины.

"Сейчас Европа и США в своей позиции едины и это означает, что Украина не останется одна, если не дай Бог случится какая-то непредвиденная сложная ситуация. Украину поддержит и Европа, и США", – подчеркнул Кравчук.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях президент США Джо Байден поговорил с российским лидером Владимиром Путиным и призвал его прекратить накалять военную обстановку вблизи Украины. Кроме того, уже сегодня США могут объявить о новых жестких санкциях против России.

Тем временем президенты США и России собираются встретиться на нейтральной территории. Ожидается, что Байден назовет Путину цену агрессии против Украины.

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