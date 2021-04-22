Резников: Войны с Россией не будет – у нас сейчас огороды по графику

Несмотря на огромное скопление войск вблизи украинских границ, масштабной войны с Россией у нас не будет. Такую уверенность выразил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Во время визита в Николаев он сказал на брифинге, что сейчас общество обеспокоено действиями России вблизи наших границ, однако успокоил украинцев.

"Войны не будет, ее не должно быть. У нас сейчас время не для войны, у нас сейчас огороды по графику. Нужно заниматься мирной жизнью каждому, кто живет в Украине, и имею надежду, что такие же настроения и у россиян", – сказал Резников.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Евросоюзе заявили, что РФ стянула к границам Украины крупнейшую в истории группу войск. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия разместила около 150 тысяч солдат. А в Офисе президента озвучивали причину, зачем Путин подтянул войска к Украине.

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