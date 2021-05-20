Разговор с Путиным и привлечение США – Зеленский о будущем переговоров по Донбассу

Президент отметил, что количество российских военных на границах с Украиной уменьшается, но очень медленно

Пресс-конференция Владимира Зеленского / Фото: Офис Президента Украины

Президент Владимир Зеленский поддерживает идею привлечения США к переговорам по Донбассу. В то же время он выступает за "параллельный разговор" с Россией.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции 20 мая.

"Почему не останавливаем "нормандский формат"? Потому что другой площадки пока нет. Я действительно выступаю за параллельный разговор с президентом РФ. Я считаю, что мы это сделали вовремя и это остановило некоторые вещи", — пояснил он.

Президент отметил, что количество российских военных на границах с Украиной уменьшается, но очень медленно – в оккупированном Крыму находятся 35 тыс. российских военных, на Донбассе — еще 35 тыс., включая 3 тыс. россиян, а вдоль всех границ – от 47 до 80 тыс.

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"Я считаю, что кроме "нормандского формата" будет прямой разговор с президентом России. Кроме прямого разговора я вижу еще формат привлечения США в эту дискуссию. В каком формате — пока не готов об этом говорить", — добавил политик.

Зеленский также подчеркнул, что прекращать войну нужно сейчас, когда президентом РФ является Владимир Путин.

Напомним, ранее президент заявил, что если США отменят санкции против "Северного потока – 2" – это может быть большой геополитической победой РФ.