Разговор начат – Зеленский о возможной встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин. Коллаж: "Сегодня" / Фото: Сегодня
Между Офисом президента и Россией начат разговор по поводу встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.
Об этом заявил Зеленский во время пресс-конференции.
"Я предложил встречу президенту Российской Федерации Владимиру Путину в любом месте нашего Донбасса. Президент РФ предложил встречу в Москве, но традиционно в таких ситуациях конфликта встречаются или в одном из мест конфликта, или на нейтральной территории. Честно вам скажу, начат разговор между Офисом президента Украины и Российской Федерацией", – сказал Зеленский.
О месте встречи пока не договорились. Президент также отметил, что мир на Донбассе и деоккупация Крыма являются ключевыми приоритетами.
Сайт "Сегодня" ведет текстовый онлайн пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского.
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