Расплата за Украину! Россию могут "поделить" Китай и Афганистан

России будет не выгодно вторжение в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня
На границе Украины находится половина сухопутных сил РФ, и если они потеряют эти войска в войне с Украиной, то Китай и Афганистан могут посягнуть на территории России. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил российский правозащитник Марк Фейгин.
"Войска от границ не отводятся. Более того, в Беларуси сейчас проводятся учения. Там наращивается группировка, подтягивается не только личный состав. Сейчас половина всех сухопутных сил России находятся на границах с Украиной – половина всех мотострелковых частей всей России", – сказал он.
На уточнение ведущего, что пора Китаю задуматься над этим и воспользоваться моментом, Фейгин ответил, что не только Китай может воспользоваться этой ситуацией.
"Там не только Китай, будет много желающих, если они потеряют половину сухопутных сил (в войне с Украиной. – Ред.). Но и Афганистан может поинтересоваться, почему не вторгнуться в Таджикистан, много проблем будет, и Турция не останется в стороне", – сказал он.
Встреча в Пекине
Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились в столице Китая, где проходит зимняя Олимпиада-2022, 4 февраля. По итогам встречи было выпущено совместное заявление сторон. В документе, в частности, говорилось, что Китай поддерживает требования России по поводу безопасности, выдвинутые в адрес США и НАТО.
"Китайская сторона относится с пониманием и поддерживает выдвинутые Российской Федерацией предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе... Обе стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО", — говорится в заявлении.
Россия и Китай призвали США отказаться от планов размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Азиатско-тихоокеанском регионе и Европе. Также обе стороны высказали озабоченность созданием США, Великобританией и Австралией трехстороннего партнерства в сфере безопасности.
Война с Украиной разделит мир
Как отмечают эксперты – бывший посол Великобритании в Беларуси Найджел Гулд-Дэвис и директор программы Россия-Евразия лондонского аналитического центра Chatham House Джеймс Никси, – такие действия могут привести к новой эре неопределенности в Восточной Европе, разрушить глобальную экономику, а также спровоцировать сдвиг в геополитическом влиянии, который "подорвет доверие к Западу".
Эксперты убеждены, что отголоски вторжения РФ в Украину будут "ощущаться во всем мире". Некоторые из них опасаются, что любой шаг РФ может "вдохновить и другие страны". При этом также говорится о том, что если за российским вторжением последует продолжительная напряженность, в США также могут возобновиться дебаты о том, какую роль страна должна играть в Европе.
США вывели войска из Афганистана
25 апреля 2021 года США и НАТО начали выводить войска из Афганистана, спустя 20 лет после начала военного вторжения из-за теракта, совершенного "Аль-Каидой" 11 сентября 2001 года.
Будет ли вторжение в Украину
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что информационное нагнетание вокруг возможного вторжения России в Украину является частью внутренней политики США, Великобритании и других стран Запада.
- В то же время глава фракции "Слуга народа" Давида Арахамия заявлял, что Запад и США своими заявлениями о нападении России на Украину "сеют панику". Также он заявлял, что в Украине специально накаляют обстановку, озвучивая различные данные, когда вторгнется Россия в Украину.
- Бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов считает, что некоторые мировые лидеры, которые приезжают в Украину, пытаются заставить украинское руководство выполнить Минские соглашения, но это приведет к большой войне с Россией.
- Капитан первого ранга в отставке ВМС США Гарри Табах считает, что прямой угрозы вторжения в Украину нет, есть нагнетание обстановки.