Расплата за Украину! Россию могут "поделить" Китай и Афганистан

России будет не выгодно вторжение в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

На границе Украины находится половина сухопутных сил РФ, и если они потеряют эти войска в войне с Украиной, то Китай и Афганистан могут посягнуть на территории России. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил российский правозащитник Марк Фейгин.

"Войска от границ не отводятся. Более того, в Беларуси сейчас проводятся учения. Там наращивается группировка, подтягивается не только личный состав. Сейчас половина всех сухопутных сил России находятся на границах с Украиной – половина всех мотострелковых частей всей России", – сказал он.

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На уточнение ведущего, что пора Китаю задуматься над этим и воспользоваться моментом, Фейгин ответил, что не только Китай может воспользоваться этой ситуацией.

"Там не только Китай, будет много желающих, если они потеряют половину сухопутных сил (в войне с Украиной. – Ред.). Но и Афганистан может поинтересоваться, почему не вторгнуться в Таджикистан, много проблем будет, и Турция не останется в стороне", – сказал он.

Встреча в Пекине

Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились в столице Китая, где проходит зимняя Олимпиада-2022, 4 февраля. По итогам встречи было выпущено совместное заявление сторон. В документе, в частности, говорилось, что Китай поддерживает требования России по поводу безопасности, выдвинутые в адрес США и НАТО.

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"Китайская сторона относится с пониманием и поддерживает выдвинутые Российской Федерацией предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе... Обе стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО", — говорится в заявлении.

Россия и Китай призвали США отказаться от планов размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Азиатско-тихоокеанском регионе и Европе. Также обе стороны высказали озабоченность созданием США, Великобританией и Австралией трехстороннего партнерства в сфере безопасности.

Война с Украиной разделит мир

Как отмечают эксперты – бывший посол Великобритании в Беларуси Найджел Гулд-Дэвис и директор программы Россия-Евразия лондонского аналитического центра Chatham House Джеймс Никси, – такие действия могут привести к новой эре неопределенности в Восточной Европе, разрушить глобальную экономику, а также спровоцировать сдвиг в геополитическом влиянии, который "подорвет доверие к Западу".

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Эксперты убеждены, что отголоски вторжения РФ в Украину будут "ощущаться во всем мире". Некоторые из них опасаются, что любой шаг РФ может "вдохновить и другие страны". При этом также говорится о том, что если за российским вторжением последует продолжительная напряженность, в США также могут возобновиться дебаты о том, какую роль страна должна играть в Европе.

США вывели войска из Афганистана

25 апреля 2021 года США и НАТО начали выводить войска из Афганистана, спустя 20 лет после начала военного вторжения из-за теракта, совершенного "Аль-Каидой" 11 сентября 2001 года.

Будет ли вторжение в Украину