Радуцкий потроллил Шуфрича: "Он немного потерялся во времени" (видео)

Глава медицинского комитета ответил на заявление нардепа о людях, ожидающих денег "с чемоданами и мешками"

Михаил Радуцкий и Нестор Шуфрич. Коллаж: "Сегодня"

Перед голосованием за кандидатуру нового главы Минздрава Виктора Ляшко, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий с парламентской трибуны потроллил нардепа Нестора Шуфрича.

Это произошло после того, как Шуфрич призвал не голосовать Ляшко из-за провала вакцинации от коронавирусной болезни в Украине:

"Уже под Минздравом стоят с чемоданами и мешками – с одной стороны "соросята", с другой – те, кого сейчас назначили, получить финансирование из Минздрава. Как говорят журналисты, по 20 тысяч долларов вам раздается за голосование. Это цена жизни", – заявил Шуфрич.

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В ответ глава медкокомитета заметил:

"Хотел бы напомнить уважаемому коллеге Нестору Ивановичу Шуфричу, что он немножко потерялся во времени: с чемоданами и деньгами под Минздравом стояли, когда там дважды был "ваш" министр от Партии регионов".

Напомним, сегодня Верховная Рада назначила Виктора Ляшко министром здравоохранения вместо уволенного двумя днями ранее Максима Степанова. "За" проголосовали 262 народных депутата.

А нардеп от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар заявила на заседании Рады, что представители власти массово колются вакциной Pfizer/BioNTech, имеющей высшую степень защиты, в то время как украинцы из групп риска вынуждены сидеть по домам.