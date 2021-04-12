Рада срочно зовет Хомчака на закрытое заседание из-за угрозы нападения РФ

На этой неделе народные депутаты хотят видеть в парламенте главнокомандующего Вооруженных сил Руслана Хомчака из-за увеличения войск России вблизи наших границ. Зовут генерала на закрытое заседание. Подписи уже собираются, но когда оно состоится – пока не известно.

Рада будет работать практически в две смены – запланированы внеочередные заседания. Одно из них хотят посвятить обострению на Донбассе. Депутаты требуют заседания СНБО и отчета главы Генштаба, говорит корреспондент "Сегодня" Валерия Шапоренко.

"Другого пути, кроме как политико-дипломатического решения этого конфликта, не видим. Украина не будет никуда нападать первая, о чем говорит дезинформация, и надо понимать, что мир сейчас на стороне Украины", – сказал замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

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Требуют депутаты и отчета председателя Минздрава Максима Степанова. Его хотят заслушать о ситуации с эпидемией.

"Цифры распространения коронавируса и, что самое страшное, цифры смертности, приобретают характер европейских и мировых антирекордов. И противодействие пандемии давно должно было стать абсолютным приоритетом власти и повесткой дня парламента", – заявил глава "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

Также депутаты выступали за удаленную работу в пленарном режиме, даже предлагали попробовать голосование онлайн с помощью специального приложения. Но Спикер ВР Дмитрий Разумков эту идею забраковал.