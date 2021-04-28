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Рада проведет два внеочередных заседания: что рассмотрят депутаты

28 апреля, 14:40

Сергей Мартынец

На первом вечернем заседании депутаты рассмотрят только один вопрос, на втором – почти 20

Верховная Рада 29 апреля проведет два внеочередных заседания: на первом рассмотрят снижение цены на электроэнергию для людей, проживающих возле атомных электростанций, на втором – назначение министра энергетики и еще ряд законопроектов и постановлений.

Соответствующие распоряжения подписал спикер ВР Дмитрий Разумков.

Первое внеочередное заседание – 16:00

Проект постановления об обращении к Кабинету министров Украины, чтобы снизить цены на электроэнергию для бытовых потребителей, которые постоянно проживают в 30-километровой зоне атомных электростанций.

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Депутаты предлагают установить льготный тариф в размере 70 процентов от действующего тарифа для соответствующей группы населения.

Второе внеочередное – 16:15

Как сообщали новости "Сегодня", на днях ходили разговоры, что якобы 29 апреля Рада может уволить министра здравоохранения Максима Степанова. Но, как оказалось, не все так просто. Нардеп рассказала, будет ли увольнение Степанова.

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Источник: Сегодня

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